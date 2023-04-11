Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одесском районе зарегистрировано превышение эпидуровня гриппа и ОРВИ arrow

В Одесском районе зарегистрировано превышение эпидуровня гриппа и ОРВИ

11 апреля 2023 18:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесском районе зарегистрировано превышение эпидуровня гриппа и ОРВИ
Очередь в больнице. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области снизилась по сравнению с предыдущей. Впрочем, в двух районах области наблюдается превышение интенсивного показателя.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Читайте также:

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,9%, в том числе среди детского населения — на 3,9%, среди взрослых — на 4%. Снизилась также и госпитализация больных 25,2%.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А, В и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

"Что касается заболеваемости по районам области, то превышение областного интенсивного показателя зарегистрировано в Подольском (326,1) и Одесском (303,8) районах", — говорится в сообщении.

Как защитить себя от гриппа и сохранить свое здоровье

Грипп — это вирусная респираторная инфекция, которая может вызвать тяжелые заболевания и осложнения, особенно среди уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с пониженной иммунной системой. Однако есть несколько эффективных мер, которые можно принять, чтобы защитить себя от гриппа. Министерство здравоохранения (МОЗ) дает следующие советы:

  1. Вакцинация: Одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа является вакцинация. Минздрав рекомендует вакцинироваться от гриппа ежегодно, особенно тем, кто входит в рисковые группы, такие как дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
  2. Регулярное мытье рук: Мытье рук с мылом и водой является простым, но эффективным способом предотвращения распространения вируса гриппа. Тщательное мытье рук перед едой, после посещения общественных мест и контакта с больными может помочь снизить риск заражения.
  3. Избегание контакта с больными: Следите за своим здоровьем и избегайте контакта с людьми, имеющими грипповые симптомы, такие как кашель, чихание, лихорадка. Избегайте близкого контакта с больными, особенно в период эпидемии гриппа.
  4. Защита дыхательных путей: Используйте ткань или перчатку, когда кашляете или чихаете во избежание распространения вируса гриппа в воздухе.
  5. Поддержка иммунной системы: Здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность, отдых и уменьшение стресса может поддерживать сильную иммунную систему, которая поможет организму лучше справиться с инфекциями, включая грипп.

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB