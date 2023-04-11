В Одесском районе зарегистрировано превышение эпидуровня гриппа и ОРВИ

Очередь в больнице. Фото: google.com

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области снизилась по сравнению с предыдущей. Впрочем, в двух районах области наблюдается превышение интенсивного показателя.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 3,9%, в том числе среди детского населения — на 3,9%, среди взрослых — на 4%. Снизилась также и госпитализация больных 25,2%.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А, В и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

"Что касается заболеваемости по районам области, то превышение областного интенсивного показателя зарегистрировано в Подольском (326,1) и Одесском (303,8) районах", — говорится в сообщении.

Как защитить себя от гриппа и сохранить свое здоровье

Грипп — это вирусная респираторная инфекция, которая может вызвать тяжелые заболевания и осложнения, особенно среди уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с пониженной иммунной системой. Однако есть несколько эффективных мер, которые можно принять, чтобы защитить себя от гриппа. Министерство здравоохранения (МОЗ) дает следующие советы:

Вакцинация: Одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа является вакцинация. Минздрав рекомендует вакцинироваться от гриппа ежегодно, особенно тем, кто входит в рисковые группы, такие как дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Регулярное мытье рук: Мытье рук с мылом и водой является простым, но эффективным способом предотвращения распространения вируса гриппа. Тщательное мытье рук перед едой, после посещения общественных мест и контакта с больными может помочь снизить риск заражения. Избегание контакта с больными: Следите за своим здоровьем и избегайте контакта с людьми, имеющими грипповые симптомы, такие как кашель, чихание, лихорадка. Избегайте близкого контакта с больными, особенно в период эпидемии гриппа. Защита дыхательных путей: Используйте ткань или перчатку, когда кашляете или чихаете во избежание распространения вируса гриппа в воздухе. Поддержка иммунной системы: Здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность, отдых и уменьшение стресса может поддерживать сильную иммунную систему, которая поможет организму лучше справиться с инфекциями, включая грипп.

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.