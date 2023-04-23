Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области из-за дворовых собак едва не умер мужчина arrow

В Одесской области из-за дворовых собак едва не умер мужчина

23 апреля 2023 13:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области из-за дворовых собак едва не умер мужчина
Собаки никого не подпускали к хозяину. Фото: Скриншот
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Белгороде-Днестровском собаки не подпускали к хозяину врачей, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Чтобы попасть в дом, пришлось вызвать Муниципальный караул.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

Читайте также:

Неравнодушные соседи увидели лежащего без сознания соседа. Доступа к нему не было. Мужчина проживал сам. В целях своей безопасности держал во дворе четырех собак. Животные агрессивны и все попытки соседей попасть во двор были тщетны.

"Когда вопрос между жизнью и смертью идет на минуты — решение нужно принимать без колебаний. Чтобы не терять время, еще в пути работники Муниципального караула вызвали скорую помощь. Прибыв на место было установлено, что мужчина без сознания, но пульс есть. Охранники помогли медикам попасть в дом и спасти мужчину",— говорится в сообщении.

В настоящее время пенсионер находится в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

Напомним, Департамент здравоохранения Одесской ОВА эвакуировал 13 детей из Херсона. Их доставили в лечебные учреждения Одессы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас