В Одесской области из-за дворовых собак едва не умер мужчина

Собаки никого не подпускали к хозяину. Фото: Скриншот

В Белгороде-Днестровском собаки не подпускали к хозяину врачей, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Чтобы попасть в дом, пришлось вызвать Муниципальный караул.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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Неравнодушные соседи увидели лежащего без сознания соседа. Доступа к нему не было. Мужчина проживал сам. В целях своей безопасности держал во дворе четырех собак. Животные агрессивны и все попытки соседей попасть во двор были тщетны.

"Когда вопрос между жизнью и смертью идет на минуты — решение нужно принимать без колебаний. Чтобы не терять время, еще в пути работники Муниципального караула вызвали скорую помощь. Прибыв на место было установлено, что мужчина без сознания, но пульс есть. Охранники помогли медикам попасть в дом и спасти мужчину",— говорится в сообщении.

В настоящее время пенсионер находится в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

Напомним, Департамент здравоохранения Одесской ОВА эвакуировал 13 детей из Херсона. Их доставили в лечебные учреждения Одессы.