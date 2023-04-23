До Одеси евакуювали 13 дітей із Херсонщини

Евакуйованих дітей доставили до лікарень. Фото: Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА

Департамент охорони здоровʼя Одеської ОВА евакуював 13 дітей із Херсонщини. Їх доставили до лікувальних закладів Одеси.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА.

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"Дітей віком від 1,6 до 17 років, чиї родини опинилася у скрутному становищі, доставили із Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні до медичних закладів Одеси. Надалі вони пройдуть обстеження, реабілітацію та психологічну підтримку",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Одеська обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.

Нагадаємо, в Миколаївській області проводиться добровільна евакуація. Станом на 9 квітня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 484 внутрішньо переміщені особи.