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В Одессу эвакуировали 13 детей из Херсонской области

23 апреля 2023 12:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессу эвакуировали 13 детей из Херсона
Эвакуированных детей доставили в больницы. Фото: Департамент здравоохранения Одесской ОВА
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Департамент здравоохранения Одесской ОВА эвакуировал 13 детей из Херсона. Их доставили в лечебные учреждения Одессы.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

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"Детей в возрасте от 1,6 до 17 лет, чьи семьи оказались в затруднительном положении, доставили из Херсонской детской областной клинической больницы в медицинские учреждения Одессы. В дальнейшем они пройдут обследование, реабилитацию и психологическую поддержку", — говорится в сообщении.

Отметим, Одесская областная психбольница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.

Напомним, в Николаевской области проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 9 апреля в заведениях временного размещения Николаева находятся 484 внутренне перемещенных человека.

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