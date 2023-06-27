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В Одесской области двух детей покусали собаки: в каком состоянии малыши

27 июня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области двух детей покусали собаки: в каком состоянии малыши
Собака во дворе. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области в медицинскую службу обратились родители сразу двоих детей. Как оказалось, малышей покусали собаки.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Первый случай произошел в селе Новоселовка, где двухлетняя девочка получила серьезные раны лица в результате укуса собаки. Ребенка немедленно доставили в Подольскую городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние малышей оценивается как средней тяжести.

Второй инцидент произошел в селе Курисово, где маленького мальчика в возрасте 1,8 года укусила собака, что привело к повреждению носовой перегородки. Немедленно были приняты меры, и мальчика доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу для получения медицинской помощи и обследования.

"В обоих случаях собаки были домашние. Предостерегаем родителей: следите за маленькими детьми, любой контакт ребенка с животными должен быть под наблюдением взрослых", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Рауховской общины в Одесской области владелица алабая станет обвиняемой в нарушении правил содержания собак. Ее алабай покусал десятилетнюю девочку и загрыз соседского пса.

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