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На Одещині керівник громадської організації перевозив чоловіків за кордон

15 серпня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині керівник громадської організації перевозив чоловіків за кордон
Затримання організатора схеми. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Керівник громадської організації на Одещині організував схему вивезення чоловіків за кордон. За грошову винагороду він обіцяв зняти військовозобов’язаних з обліку. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

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Підозрюваний згідно з матеріалами слідства влаштував нелегальний бізнес, де за гроші він надавав "послуги" з виїзду за кордон осіб, які були призначені до військового обліку в Україні. Використовуючи своє впливове становище, він обіцяв "вирішити питання" через спеціалізовані комісії, які встановлювали неправдивий діагноз щодо непридатності до військової служби.

Військовий квиток про непридатність. Фото: Одеська обласна прокуратура
Військовий квиток про непридатність. Фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрюваний детально інструктував своїх клієнтів, як подати документи для зняття з військового обліку та як подолати кордон. Свої "послуги" він оцінив у 8 500 доларів США. Правоохоронці затримали підозрюваного в момент одержання ним неправомірних коштів за надані фіктивні документи.

Яке покарання чекає на організатора схеми

Прокурори висунули підозру керівнику громадської організації, якого звинувачують в організації зловживання впливом та незаконному перетині державного кордону (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону разом з поліцією зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В машині перебували двоє громадян Молдови, які твердили, що крім них в автомобілі нікого немає, втім, правоохоронці знайшли схованку в авто.

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