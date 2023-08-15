На Одещині керівник громадської організації перевозив чоловіків за кордон
Керівник громадської організації на Одещині організував схему вивезення чоловіків за кордон. За грошову винагороду він обіцяв зняти військовозобов’язаних з обліку.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Схема перевезення чоловіків за кордон
Підозрюваний згідно з матеріалами слідства влаштував нелегальний бізнес, де за гроші він надавав "послуги" з виїзду за кордон осіб, які були призначені до військового обліку в Україні. Використовуючи своє впливове становище, він обіцяв "вирішити питання" через спеціалізовані комісії, які встановлювали неправдивий діагноз щодо непридатності до військової служби.
Підозрюваний детально інструктував своїх клієнтів, як подати документи для зняття з військового обліку та як подолати кордон. Свої "послуги" він оцінив у 8 500 доларів США. Правоохоронці затримали підозрюваного в момент одержання ним неправомірних коштів за надані фіктивні документи.
Яке покарання чекає на організатора схеми
Прокурори висунули підозру керівнику громадської організації, якого звинувачують в організації зловживання впливом та незаконному перетині державного кордону (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Нагадаємо, прикордонники Ізмаїльського загону разом з поліцією зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В машині перебували двоє громадян Молдови, які твердили, що крім них в автомобілі нікого немає, втім, правоохоронці знайшли схованку в авто.