В Одесской области руководитель общественной организации перевозил мужчин за границу

Задержание организатора схемы. Фото: Одесская областная прокуратура

Руководитель общественной организации в Одесской области организовал схему вывоза мужчин за границу. За денежное вознаграждение он обещал снять военнообязанных с учета.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Схема перевозки мужчин за границу

Подозреваемый согласно материалам следствия устроил нелегальный бизнес, где за деньги он предоставлял "услуги" по выезду за границу лиц, назначенных к военному учету в Украине. Используя свое влиятельное положение, он обещал "решить вопрос" через специализированные комиссии, которые устанавливали ложный диагноз по поводу непригодности к военной службе.

Военный билет о негодности. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемый подробно инструктировал своих клиентов, как подать документы для снятия с военного учета и преодолеть границу. Свои "услуги" он оценил в 8500 долларов США. Правоохранители задержали подозреваемого в момент получения им неправомерных средств за предоставленные фиктивные документы.

Какое наказание ждет организатора схемы

Прокуроры выдвинули подозрение руководителю общественной организации, обвиняемому в организации злоупотребления влиянием и незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли тайник в авто.