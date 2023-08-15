Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области руководитель общественной организации перевозил мужчин за границу arrow

В Одесской области руководитель общественной организации перевозил мужчин за границу

15 августа 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области руководитель общественной организации перевозил мужчин за границу
Задержание организатора схемы. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Руководитель общественной организации в Одесской области организовал схему вывоза мужчин за границу. За денежное вознаграждение он обещал снять военнообязанных с учета.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Схема перевозки мужчин за границу

Подозреваемый согласно материалам следствия устроил нелегальный бизнес, где за деньги он предоставлял "услуги" по выезду за границу лиц, назначенных к военному учету в Украине. Используя свое влиятельное положение, он обещал "решить вопрос" через специализированные комиссии, которые устанавливали ложный диагноз по поводу непригодности к военной службе.

Военный билет о негодности. Фото: Одесская областная прокуратура
Военный билет о негодности. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемый подробно инструктировал своих клиентов, как подать документы для снятия с военного учета и преодолеть границу. Свои "услуги" он оценил в 8500 долларов США. Правоохранители задержали подозреваемого в момент получения им неправомерных средств за предоставленные фиктивные документы.

Какое наказание ждет организатора схемы

Прокуроры выдвинули подозрение руководителю общественной организации, обвиняемому в организации злоупотребления влиянием и незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, пограничники Измаильского отряда вместе с полицией остановили автомобиль Chrysler Grand Voyager. В машине находились два гражданина Молдовы, которые утверждали, что кроме них в автомобиле никого нет, впрочем, правоохранители нашли тайник в авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз