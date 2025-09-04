Захворюваність на COVID-19 різко зросла на Одещині

Люди в масках. Фото: Unicef

В Одеській області зафіксували різке зростання захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість інфікованих коронавірусом зросла на понад 50%. Лікарі наголошують: найбільше хворіють діти, однак COVID-19 переважно вражає дорослих.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Реклама

Читайте також:

COVID-19 повертається

На Одещині кількість хворих на COVID-19 стрімко зростає. Якщо тиждень тому підтвердили лише 432 випадки, то зараз їх вже 689. Тобто захворюваність зросла на 60%. Крім того, виросла й кількість гостпіталізацій — на 42%. На щастя, летальних випадків не зафіксовано.

У центрі додали, що переважна більшість хворих — це дорослі, віком від 30 до 64 років. За результатами вірусологічного моніторингу серед населення циркулюють лише віруси COVID-19.

Ситуація з ГРВІ

За останній тиждень на Одещині не зафіксовано збільшення кількості хворих на ГРВІ. За даними медиків — перевищення сезонного рівню немає. Захворюваність ніжча епідпорогу на 61,8%.

Нагадаємо, ми писали, чи варто в Україні очікувати локдаун через ковід. Також ми повідомляли про те, скільки людей захворіли на коронавірус у серпні.