Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині кількість хворих на COVID стала більше на 60%

На Одещині кількість хворих на COVID стала більше на 60%

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:35
Захворюваність на COVID-19 різко зросла на Одещині
Люди в масках. Фото: Unicef

В Одеській області зафіксували різке зростання захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість інфікованих коронавірусом зросла на понад 50%. Лікарі наголошують: найбільше хворіють діти, однак COVID-19 переважно вражає дорослих.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Реклама
Читайте також:

COVID-19 повертається

На Одещині кількість хворих на COVID-19 стрімко зростає. Якщо тиждень тому підтвердили лише 432 випадки, то зараз їх вже 689. Тобто захворюваність зросла на 60%. Крім того, виросла й кількість гостпіталізацій — на 42%. На щастя, летальних випадків не зафіксовано.

У центрі додали, що переважна більшість хворих — це дорослі, віком від 30 до 64 років. За результатами вірусологічного моніторингу серед населення циркулюють лише віруси COVID-19.

Ситуація з ГРВІ

За останній тиждень на Одещині не зафіксовано збільшення кількості хворих на ГРВІ. За даними медиків — перевищення сезонного рівню немає. Захворюваність ніжча епідпорогу на 61,8%.

Нагадаємо, ми писали, чи варто в Україні очікувати локдаун через ковід. Також ми повідомляли про те, скільки людей захворіли на коронавірус у серпні.

Одеса Одеська область ГРВІ Новини Одеси захворювання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації