Заболеваемость COVID-19 резко возросла в Одесской области

Люди в масках. Фото: Unicef

В Одесской области зафиксировано резкое увеличение заболеваемости COVID-19. За неделю количество инфицированных коронавирусом выросло более чем на 50%. Врачи отмечают: чаще всего болеют дети, однако COVID-19 преимущественно поражает взрослых.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Реклама

Читайте также:

COVID-19 возвращается

На Одесчине количество больных на COVID-19 стремительно растет. Если неделю назад подтвердили лишь 432 случая, то сейчас их уже 689. То есть заболеваемость выросла на 60%. Кроме того, выросло и количество госпитализаций — на 42%. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

В центре добавили, что подавляющее большинство больных — это взрослые в возрасте от 30 до 64 лет. По результатам вирусологического мониторинга среди населения циркулируют только вирусы COVID-19.

Ситуация с ОРВИ

За последнюю неделю в Одесской области не зафиксировано увеличение количества больных ОРВИ. По данным медиков — превышение сезонного уровня нет. Заболеваемость ниже эпидпорога на 61,8%.

Напоминаем, мы писали о том, стоит ли ожидать локдаун в Украине из-за COVID. Также сообщали, сколько людей заболело коронавирусом в августе.