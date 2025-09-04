Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине количество больных COVID стало больше на 60%

На Одесчине количество больных COVID стало больше на 60%

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:35
Заболеваемость COVID-19 резко возросла в Одесской области
Люди в масках. Фото: Unicef

В Одесской области зафиксировано резкое увеличение заболеваемости COVID-19. За неделю количество инфицированных коронавирусом выросло более чем на 50%. Врачи отмечают: чаще всего болеют дети, однако COVID-19 преимущественно поражает взрослых.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Реклама
Читайте также:

COVID-19 возвращается

На Одесчине количество больных на COVID-19 стремительно растет. Если неделю назад подтвердили лишь 432 случая, то сейчас их уже 689. То есть заболеваемость выросла на 60%. Кроме того, выросло и количество госпитализаций — на 42%. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

В центре добавили, что подавляющее большинство больных — это взрослые в возрасте от 30 до 64 лет. По результатам вирусологического мониторинга среди населения циркулируют только вирусы COVID-19.

Ситуация с ОРВИ

За последнюю неделю в Одесской области не зафиксировано увеличение количества больных ОРВИ. По данным медиков — превышение сезонного уровня нет. Заболеваемость ниже эпидпорога на 61,8%.

Напоминаем, мы писали о том, стоит ли ожидать локдаун в Украине из-за COVID. Также сообщали, сколько людей заболело коронавирусом в августе.

Одесса Одесская область ОРВИ Новости Одессы заболевания
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации