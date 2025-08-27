Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:42
COVID-19 в Одессе - две больницы на карантине, что говорят люди
Скорая помощь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Одессе снова заговорили о COVID-19: сразу два крупных медучреждения — областная клиническая и перинатальный центр — вернулись к ограничениям, которые были при пандемии. В медучреждениях ограничили посещение, усилили санитарный контроль и впускают только пациентов и персонал. Врачи предупреждают, что это может быть началом новой волны, которая совпадает с сезоном респираторных инфекций.

Журналисты Новини.LIVE спросили горожан, готовятся ли они к возможной новой волне пандемии и как поддерживают иммунитет.

Реклама
Читайте также:

Новая пандемия

Когда в конце лета снова появляются сообщения об ограничениях в больницах — это настораживает, ведь впереди новый учебный год. Родители стараются держать под рукой все необходимое и думают, как сохранить стабильность, если школы снова уйдут на паузу.

"Я так, если честно, очень боюсь ковида, потому что мой ребенок в первый класс идет в сентябре, и переживаю, чтобы это не превратилось из офлайн обучения в онлайн. Потому что все-таки первый класс должен быть в школе. У нас есть запасы всяких вещей, таблеток с прошлого еще раза, плюс масочки у нас постоянно есть дома и перчатки на всякий случай", —  говорит Мария.

Одеситка Марія про школу
Одесситка Мария о подготовке к школе в условиях возможного карантина. Фото: Новини.LIVE

Для тех, кто только что пережил COVID-19, тема новой волны звучит по-другому. Здесь нет абстрактных предположений, зато есть конкретный опыт и ощущение собственного тела во время болезни. Именно поэтому они больше доверяют не аптечным запасам, а привычкам, которые реально работали: сон, чай, свежие продукты.

"Мы только переболели, вот буквально несколько недель назад. Есть больше фруктов, пить горячий чай и, в принципе, я так считаю, здоровое питание — прежде всего залог здоровья", — говорит Александр.

Одесит Оександр про хворобу
Одессит Александр о своем опыте болезни коронавирусом. Фото: Новини.LIVE

Паниковать рано

Другой взгляд заключается в том, что чрезмерный страх только вредит. Поэтому люди стараются сохранить спокойствие, не планировать лишнего и относиться к новостям о ковиде как к еще одной сезонной теме. Они считают, что меньше тревоги — больше пользы для здоровья.

"Нет, не готовлюсь, я не боюсь. Я принимаю витамины, у меня всегда хорошее настроение, поэтому я не боюсь коронавируса. Мне так кажется, что эти люди, которые его боялись, то они как-то еще могут на себя его накликать. А я к нему отношусь как просто к гриппу", — говорит Анна.

Анна про коронавірус
Местная жительница Анна о своем отношении к коронавирусу. Фото: Новини.LIVE

Некоторые убеждены, что худшие времена уже позади и сегодня нет оснований возвращаться к атмосфере жестких ограничений. В таком видении важнее не создавать "тревожных запасов", а поддерживать нормальный ритм жизни, опираясь на простые вещи.

"Мы не ждем. Думаю, что уже прошел период кризиса. Ну на солнышке надо сидеть и быть в хорошем настроении, чтобы поднимать иммунитет. Думать о хорошем и позитивном, тогда все будет хорошо", —  отмечает Светлана.

Світлана про імунітет
Одесситка Светлана дает советы для повышения иммунитета. Фото: Новини.LIVE

Есть и ответы, где новую волну рассматривают скорее как гипотетическую возможность. Люди признают, что угроза существует, однако не видят необходимости в специальных приготовлениях или запасах. Для них достаточно сохранять привычный ритм жизни и не менять ежедневные привычки без прямой необходимости. Это прагматичный подход: решать проблемы по мере их поступления.

"Не готовлюсь в плане физически. Морально — да, думаю, что может быть такое, но чтобы готовился, такого нет", — говорит Виктор.

Віктор про підготовку
Одессит Виктор о подготовке к возможному карантину. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на новости об ограничениях в больницах, в Одессе нет единой реакции на возможную новую волну COVID-19. Часть горожан готовится заранее: просматривает аптечки, держит под рукой маски и перчатки. Другие же не видят смысла менять рутину и считают, что чрезмерная тревога вредит больше, чем сама болезнь. Есть и те, кто признает возможность проблем, но предпочитают подход "решать все по мере поступления" — без запасов и специальных планов. Такая разница в ответах показывает главное: люди уже имеют собственный опыт пандемии и самостоятельно выбирают, как реагировать — между дополнительной осторожностью и желанием жить привычной жизнью.

Ранее мы писали о том, какие причины вспышки COVID-19 летом, а также какие прививки дети должны получить перед школой.

коронавирус Одесса пандемия карантин Украина Новости Одессы
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации