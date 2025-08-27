COVID-19 в Одессе - две больницы на карантине, что говорят люди

Скорая помощь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Одессе снова заговорили о COVID-19: сразу два крупных медучреждения — областная клиническая и перинатальный центр — вернулись к ограничениям, которые были при пандемии. В медучреждениях ограничили посещение, усилили санитарный контроль и впускают только пациентов и персонал. Врачи предупреждают, что это может быть началом новой волны, которая совпадает с сезоном респираторных инфекций.

Журналисты Новини.LIVE спросили горожан, готовятся ли они к возможной новой волне пандемии и как поддерживают иммунитет.

Реклама

Читайте также:

Новая пандемия

Когда в конце лета снова появляются сообщения об ограничениях в больницах — это настораживает, ведь впереди новый учебный год. Родители стараются держать под рукой все необходимое и думают, как сохранить стабильность, если школы снова уйдут на паузу.

"Я так, если честно, очень боюсь ковида, потому что мой ребенок в первый класс идет в сентябре, и переживаю, чтобы это не превратилось из офлайн обучения в онлайн. Потому что все-таки первый класс должен быть в школе. У нас есть запасы всяких вещей, таблеток с прошлого еще раза, плюс масочки у нас постоянно есть дома и перчатки на всякий случай", — говорит Мария.

Одесситка Мария о подготовке к школе в условиях возможного карантина. Фото: Новини.LIVE

Для тех, кто только что пережил COVID-19, тема новой волны звучит по-другому. Здесь нет абстрактных предположений, зато есть конкретный опыт и ощущение собственного тела во время болезни. Именно поэтому они больше доверяют не аптечным запасам, а привычкам, которые реально работали: сон, чай, свежие продукты.

"Мы только переболели, вот буквально несколько недель назад. Есть больше фруктов, пить горячий чай и, в принципе, я так считаю, здоровое питание — прежде всего залог здоровья", — говорит Александр.

Одессит Александр о своем опыте болезни коронавирусом. Фото: Новини.LIVE

Паниковать рано

Другой взгляд заключается в том, что чрезмерный страх только вредит. Поэтому люди стараются сохранить спокойствие, не планировать лишнего и относиться к новостям о ковиде как к еще одной сезонной теме. Они считают, что меньше тревоги — больше пользы для здоровья.

"Нет, не готовлюсь, я не боюсь. Я принимаю витамины, у меня всегда хорошее настроение, поэтому я не боюсь коронавируса. Мне так кажется, что эти люди, которые его боялись, то они как-то еще могут на себя его накликать. А я к нему отношусь как просто к гриппу", — говорит Анна.

Местная жительница Анна о своем отношении к коронавирусу. Фото: Новини.LIVE

Некоторые убеждены, что худшие времена уже позади и сегодня нет оснований возвращаться к атмосфере жестких ограничений. В таком видении важнее не создавать "тревожных запасов", а поддерживать нормальный ритм жизни, опираясь на простые вещи.

"Мы не ждем. Думаю, что уже прошел период кризиса. Ну на солнышке надо сидеть и быть в хорошем настроении, чтобы поднимать иммунитет. Думать о хорошем и позитивном, тогда все будет хорошо", — отмечает Светлана.

Одесситка Светлана дает советы для повышения иммунитета. Фото: Новини.LIVE

Есть и ответы, где новую волну рассматривают скорее как гипотетическую возможность. Люди признают, что угроза существует, однако не видят необходимости в специальных приготовлениях или запасах. Для них достаточно сохранять привычный ритм жизни и не менять ежедневные привычки без прямой необходимости. Это прагматичный подход: решать проблемы по мере их поступления.

"Не готовлюсь в плане физически. Морально — да, думаю, что может быть такое, но чтобы готовился, такого нет", — говорит Виктор.

Одессит Виктор о подготовке к возможному карантину. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на новости об ограничениях в больницах, в Одессе нет единой реакции на возможную новую волну COVID-19. Часть горожан готовится заранее: просматривает аптечки, держит под рукой маски и перчатки. Другие же не видят смысла менять рутину и считают, что чрезмерная тревога вредит больше, чем сама болезнь. Есть и те, кто признает возможность проблем, но предпочитают подход "решать все по мере поступления" — без запасов и специальных планов. Такая разница в ответах показывает главное: люди уже имеют собственный опыт пандемии и самостоятельно выбирают, как реагировать — между дополнительной осторожностью и желанием жить привычной жизнью.

Ранее мы писали о том, какие причины вспышки COVID-19 летом, а также какие прививки дети должны получить перед школой.