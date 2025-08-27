COVID-19 в Одесі — дві лікарні на карантині, що кажуть люди

Швидка допомога. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Одесі знову заговорили про COVID-19: одразу дві великі медустанови — обласна клінічна та перинатальний центр — повернулися до обмежень, які були за пандемії. У медзакладах обмежили відвідування, посилили санітарний контроль і впускають лише пацієнтів та персонал. Лікарі попереджають, що це може бути початком нової хвилі, яка збігається із сезоном респіраторних інфекцій.

Журналісти Новини.LIVE запитали містян, чи готуються вони до можливої нової хвилі пандемії та як підтримують імунітет.

Нова пандемія

Коли наприкінці літа знову з’являються повідомлення про обмеження у лікарнях — це насторожує, адже попереду новий навчальний рік. Батьки намагаються тримати під рукою усе необхідне й думають, як зберегти стабільність, якщо школи знову підуть на паузу.

"Я так, якщо чесно, дуже боюсь ковіду, тому що моя дитина в перший клас іде у вересні, і переживаю, щоб це не перетворилося з офлайн навчання в онлайн. Тому що все-таки перший клас має бути у школі. У нас є запаси всяких речей, пігулок є з минулого ще разу, плюс масочки у нас постійно є вдома і рукавички на всякий випадок", — каже Марія.

Одеситка Марія про підготовку до школи в умовах можливого карантину. Фото: Новини.LIVE

Для тих, хто щойно пережив COVID-19, тема нової хвилі звучить по-іншому. Тут немає абстрактних припущень, натомість є конкретний досвід і відчуття власного тіла під час хвороби. Саме тому вони більше довіряють не аптечним запасам, а звичкам, які реально працювали: сон, чай, свіжі продукти.

"Ми тільки перехворіли, ось буквально декілька тижнів тому. Їсти більше фруктів, пити гарячий чай і, в принципі, я так вважаю, здорове харчування — насамперед запорука здоров'я", — каже Олександр.

Одесит Олександр про свій досвід хвороби на коронавірус. Фото: Новини.LIVE

Панікувати зарано

Інший погляд полягає в тому, що надмірний страх лише шкодить. Тому люди намагаються зберегти спокій, не планувати зайвого і ставитися до новин про ковід як до ще однієї сезонної теми. Вони вважають, що менше тривоги — більше користі для здоров’я.

"Ні, не готуюсь, я не боюсь. Я вживаю вітаміни, у мене завжди гарний настрій, тому я не боюсь коронавірусу. Мені так здається, що ці люди, котрі його боялися, то вони якось ще можуть на себе його накликати. А я до нього ставлюся як просто до грипу", — каже Анна.

Місцева жителька Анна про своє відношення до коронавірусу. Фото: Новини.LIVE

Дехто переконаний, що найгірші часи уже позаду, і сьогодні немає підстав повертатися до атмосфери жорстких обмежень. У такому баченні важливіше не створювати "тривожних запасів", а підтримувати нормальний ритм життя, спираючись на прості речі.

"Ми не чекаємо. Думаю, що вже минув період кризи. Ну на сонечку треба сидіти і бути у гарному настрої, щоб підвищувати імунітет. Думати про хороше та позитивне, тоді все буде добре", — зазначає Світлана.

Одеситка Світлана дає поради для підвищення імунітету. Фото: Новини.LIVE

Є й відповіді, де нову хвилю розглядають радше як гіпотетичну можливість. Люди визнають, що загроза існує, проте не бачать потреби у спеціальних приготуваннях чи запасах. Для них достатньо зберігати звичний ритм життя і не змінювати щоденні звички без прямої необхідності. Це прагматичний підхід: вирішувати проблеми в міру їх надходження.

"Не готуюся в плані фізично, морально так, думаю, що може бути таке, але щоб готувався, такого немає", — каже Віктор.

Одесит Віктор про підготовку до можливого карантину. Фото: Новини.LIVE

Попри новини про обмеження у лікарнях, в Одесі немає єдиної реакції на можливу нову хвилю COVID-19. Частина містян готується заздалегідь: переглядає аптечки, тримає під рукою маски та рукавички. Інші ж не бачать сенсу змінювати рутину і вважають, що надмірна тривога шкодить більше, ніж сама хвороба. Є й ті, хто визнає можливість проблем, але віддає перевагу підходу "вирішувати все в міру надходження" — без запасів і спеціальних планів. Така різниця у відповідях показує головне: люди вже мають власний досвід пандемії і самостійно обирають, як реагувати — між додатковою обережністю та бажанням жити звичним життям.

