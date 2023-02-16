На Одещині конфісковані браконьєрські сітки передали для бригад ППО

Тепер сітки "служитимуть" за законом

Сьогодні передали 12 км сіток передали радіотехнічній бригаді ім. Богдана Хмельницького Повітряних Сил Збройних Сил України. З вилучених браконьєрських знарядь будуть створені маскувальні сітки для забезпечення потреб підрозділів бригади.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

"Ми постійно співпрацюємо з військовими в міру наших сил та можливостей. Вони справжні герої і наш обов’язок їх підтримувати та допомагати. Перемога за нами!", — повідомив начальник Управління Держрибагентства в Одеській області Вячеслав Грибенко.

Ловля риби — це ціле мистецтво, тому у кожного, хто по-справжньому захоплюється цим, є безліч власних хитрощів, правил і прикмет. Але крім них, будь-який рибалка повинен керуватися ще нормами законодавства, знати свої права та обов’язки та де можна ловити рибу в Україні. Всі ми маємо замислюватися над тим, як отримати максимум задоволення від улюбленого заняття, не маючи проблем з законом.

Видобуток живих водних ресурсів заборонено:

із застосуванням вибухових і отруйних речовин;

за допомогою електроструму;

з використанням колючих знарядь;

з вогнепальної і пневматичної зброї (виняток становлять гарпунні підводні рушниці);

промисловими знаряддями лову (сітки, неводи, верші та інш.);

Новини.LIVE зібрали місця, де заборонено ловити рибу в Одеській області.

Крім того, від учора 15 лютого, на Одещині встановлюється заборона на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня. Така заборона оголошується відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, та поширюється не лише в Одеській області, а й по всій Україні. Вводиться вона в перше, тож краще попередити про неї знайомих рибалок.