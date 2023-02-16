В Одесской области конфискованные браконьерские сети передали для бригад ПВО
Сегодня передали 12 км сеток и передали радиотехнической бригаде им. Богдана Хмельницкого Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Из изъятых браконьерских орудий будут созданы маскировочные сетки для обеспечения нужд подразделений бригады.
Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.
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"Мы постоянно сотрудничаем с военными по мере наших сил и возможностей. Они настоящие герои и наша обязанность их поддерживать и помогать. Победа за нами!", — сообщил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Вячеслав Грибенко.
Ловля рыбы — это целое искусство, поэтому у каждого, кто по-настоящему увлекается этим, есть множество собственных уловок, правил и примет. Но кроме них любой рыбак должен руководствоваться еще нормами законодательства, знать свои права и обязанности и где можно ловить рыбу в Украине. Все мы должны задумываться о том, как получить максимум удовольствия от любимого занятия, не имея проблем с законом.
Добыча живых водных ресурсов запрещена:
- с применением взрывчатых и ядовитых веществ;
- с помощью электротока;
- с использованием колючих орудий;
- из огнестрельного и пневматического оружия (исключение составляют гарпунные подводные ружья);
- промышленными орудиями ловли (сетки, неводы, стихи и др.);
Новости.LIVE собрали места, где запрещено ловить рыбу в Одесской области.
Кроме того, со вчера 15 февраля, в Одесской области устанавливается запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Такой запрет объявляется в соответствии с новыми Правилами любительского и спортивного рыболовства, и распространяется не только в Одесской области, но и по всей Украине. Вводится она в первое, поэтому лучше предупредить о ней знакомых рыбаков.