В Одесской области конфискованные браконьерские сети передали для бригад ПВО

Теперь сетки будут "служить" по закону

Сегодня передали 12 км сеток и передали радиотехнической бригаде им. Богдана Хмельницкого Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Из изъятых браконьерских орудий будут созданы маскировочные сетки для обеспечения нужд подразделений бригады.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

"Мы постоянно сотрудничаем с военными по мере наших сил и возможностей. Они настоящие герои и наша обязанность их поддерживать и помогать. Победа за нами!", — сообщил начальник Управления Госрыбагентства в Одесской области Вячеслав Грибенко.

Ловля рыбы — это целое искусство, поэтому у каждого, кто по-настоящему увлекается этим, есть множество собственных уловок, правил и примет. Но кроме них любой рыбак должен руководствоваться еще нормами законодательства, знать свои права и обязанности и где можно ловить рыбу в Украине. Все мы должны задумываться о том, как получить максимум удовольствия от любимого занятия, не имея проблем с законом.

Добыча живых водных ресурсов запрещена:

с применением взрывчатых и ядовитых веществ;

с помощью электротока;

с использованием колючих орудий;

из огнестрельного и пневматического оружия (исключение составляют гарпунные подводные ружья);

промышленными орудиями ловли (сетки, неводы, стихи и др.);

Новости.LIVE собрали места, где запрещено ловить рыбу в Одесской области.

Кроме того, со вчера 15 февраля, в Одесской области устанавливается запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля. Такой запрет объявляется в соответствии с новыми Правилами любительского и спортивного рыболовства, и распространяется не только в Одесской области, но и по всей Украине. Вводится она в первое, поэтому лучше предупредить о ней знакомых рыбаков.