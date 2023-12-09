На Одещині масово закривається бізнес — скільки компаній припинили діяльність

Продавчиня зачиняє магазин. Фото: УНІАН

Одеська область займає четверте місце в Україні за кількістю компаній, які розпочали процес закриття у період війни. Всього в регіоні припинили діяльність майже півтисячі підприємств.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу ОпенДатаБот.

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В Одеській області закривається бізнес

Серед південних областей, Одещина лідирує по закриттю бізнесу. Кількість компаній, що припинили діяльність — 465. У той час у Миколаївській області — 155, в Херсонській — 57.

Закриття бізнесу в Україні

Загалом по Україні припинили діяльність:

у Києві: 893 компанії

у Львівській області: 526 компаній

у Дніпропетровській області: 479 компаній

на Київщині: 367 компаній

Додамо, що за загальними даними, 6 482 компанії почали процес закриття з березня 2022 року по листопад 2023 року. Серед галузей, які найчастіше припиняють свою діяльність, виділяються громадські організації (1 068 компаній), підприємства гуртової торгівлі (826 компаній) та компанії у сфері сільського господарства (492 компанії).

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Нагадаємо, у 2023 році в Одеській області понад половину нових зареєстрованих підприємців становлять жінки. Станом на середину листопада цей показник становить 56,98%.

Також ми писали, що українському бізнесу, який сумлінно сплачує податки, спростили механізм реєстрації податкових накладних. Такі зміни ухвалив Кабінет міністрів.