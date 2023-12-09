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На Одесчине массово закрывается бизнес — сколько компаний прекратили деятельность

9 декабря 2023 16:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине массово закрывается бизнес — сколько компаний прекратили деятельность
Продавщица закрывает магазин. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесская область занимает четвертое место в Украине по количеству компаний, начавших процесс закрытия в период войны. Всего в регионе прекратили деятельность около полтысячи предприятий.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса ОпенДатаБот.

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В Одесской области закрывается бизнес

Среди южных областей Одесчина лидирует по закрытию бизнеса. Количество компаний, прекративших деятельность — 465. В то время в Николаевской области — 155, Херсонская — 57.

Закрытие бизнеса в Украине

В целом по Украине прекратили деятельность:

  • в Киеве: 893 компании
  • во Львовской области: 526 компаний
  • в Днепропетровской области: 479 компаний
  • в Киевской области: 367 компаний

Добавим, что по общим данным, 6482 компании начали процесс закрытия с марта 2022 года по ноябрь 2023 года. Среди отраслей, чаще всего прекращающих свою деятельность, выделяются общественные организации (1068 компаний), предприятия оптовой торговли (826 компаний) и компании в сфере сельского хозяйства (492 компании).

Больше о бизнесе

Напомним, в 2023 году в Одесской области более половины новых зарегистрированных предпринимателей составляют женщины. По состоянию на середину ноября этот показатель составляет 56,98%.

Также мы писали, что украинскому бизнесу, добросовестно уплачивающему налоги, упростили механизм регистрации налоговых накладных. Такие изменения принял Кабинет министров.

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