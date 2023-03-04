На Одещині можливі відключення електроенергії

Тимчасові обмеження триватимуть два дні

Бригади Укренерго завтра, у неділю 5 березня, розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області. Це дозволить підвищити надійність живлення Одеського регіону. Підготовчі роботи вже почалися.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.



Це складні роботи на високовольтному обладнанні. Тож упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання.

"Роботи проводяться на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами й можуть мати приховані пошкодження. Тому навіть їх відновлення функціонування, на жаль, не виключає ризиків виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, що можуть статися під час проведення ремонтних робіт", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни випустили тисячі ракет та дронів по енергосистемі, понад 200 з них влучили у підстанції Укренерго. Деякі підстанції були атаковані по 4-5 разів.

Об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської та Миколаївської областей зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Зокрема, було пошкоджено 13 електропідстанцій, що призвело до загорянь трансформаторів, електрообладнання та майна, руйнування будівель та засмічення земель будівельними відходами. Це завдано 115,2 мільйона гривень збитків.