В Одесской области возможны отключения электроэнергии

Временные ограничения продлятся два дня

Бригады Укрэнерго завтра, в воскресенье, 5 марта, начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области. Это позволит повысить надежность питания Одесского региона. Подготовительные работы уже начались.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



Это сложные роботы на высоковольтном оборудовании. Поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления.

"Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу, что могут произойти во время проведения ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне выпустили тысячи ракет и дронов по энергосистеме, более 200 из них попали в подстанцию Укрэнерго. Некоторые подстанции атаковали по 4-5 раз.

Объекты энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей получили повреждения в результате обстрелов. В частности, было повреждено 13 электроподстанций, что привело к возгоранию трансформаторов, электрооборудованию и имуществу, разрушению зданий и засорению земель строительными отходами. Это нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.