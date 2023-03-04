В Одесской области возможны отключения электроэнергии: в чем причина
Бригады Укрэнерго завтра, в воскресенье, 5 марта, начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области. Это позволит повысить надежность питания Одесского региона. Подготовительные работы уже начались.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Это сложные роботы на высоковольтном оборудовании. Поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления.
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"Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу, что могут произойти во время проведения ремонтных работ", — говорится в сообщении.
Напомним, что россияне выпустили тысячи ракет и дронов по энергосистеме, более 200 из них попали в подстанцию Укрэнерго. Некоторые подстанции атаковали по 4-5 раз.
Объекты энергетической инфраструктуры Одесской и Николаевской областей получили повреждения в результате обстрелов. В частности, было повреждено 13 электроподстанций, что привело к возгоранию трансформаторов, электрооборудованию и имуществу, разрушению зданий и засорению земель строительными отходами. Это нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.