На Одещині набирає чинності заборона на вилов раків: відколи й що загрожує порушникам

За порушення може чекати й кримінальна відповідальність

Від завтра, 25 лютого встановлюється заборона на промисловий та любительський вилов раків. Це пов’язано з початком їх спарювання, виношування ікри й ліньки.

Про це повідомляє Одеський рибпатруль.

Де саме заборонено ловити раків

у Дністровському лимані,

річці Дністер,

рукаві річки Турунчук,

озерах пойми Дністра

кучурганському водосховищі в межах Одеської області.

Що чекає на порушників?

Вилов цих членистоногих під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства. За незаконну ловлю раків порушників чекають штрафи:

Екологи зазначають, що розмір штрафу за вилов раків сягає до 680 гривень.

У разі завдання істотної шкоди штраф становитиме до 8 500 гривень або ж зловмисника чекатиме кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі до трьох років.

Крім того, за кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки в розмірі 3 332 гривень.

Екологи закликають мешканців області дотримуватись заборони, задля збереження та охорони цих водних мешканців у період їх спарювання та виношування ікри.

Раки мають найбільшу кількість заборон на їх вилов серед усіх водних мешканців українських водойм.

Перша з них встановлюється з кінця осені на період спарювання та виношування ікри, друга — на час весняно-літнього нересту. Один-два рази на рік відбувається линька раків та проходить період формування і зміцнення нового панцира, що може тривати до півтора місяця.

Починаючи з серпня, у найбільш вразливий період другої линьки раків, набирає чинності третя заборона.

У Держрибагентстві функціонує безплатна телефонна "гаряча лінія": 0 (800) 50-52-50. Вони закликають громадян не лишатися байдужими до іхтіофауни і невідкладно повідомляти про всі виявлені факти порушень рибоохоронного законодавства.

Нагадаємо, з 15 лютого, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня.