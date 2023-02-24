На Одещині набирає чинності заборона на вилов раків: відколи й що загрожує порушникам

На Одещині набирає чинності заборона на вилов раків: що загрожує порушникам
Від завтра, 25 лютого встановлюється заборона на промисловий та любительський вилов раків. Це пов’язано з початком їх спарювання, виношування ікри й ліньки.
Про це повідомляє Одеський рибпатруль.
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Де саме заборонено ловити раків
- у Дністровському лимані,
- річці Дністер,
- рукаві річки Турунчук,
- озерах пойми Дністра
- кучурганському водосховищі в межах Одеської області.
Що чекає на порушників?
Вилов цих членистоногих під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства. За незаконну ловлю раків порушників чекають штрафи:
- Екологи зазначають, що розмір штрафу за вилов раків сягає до 680 гривень.
- У разі завдання істотної шкоди штраф становитиме до 8 500 гривень або ж зловмисника чекатиме кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі до трьох років.
- Крім того, за кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки в розмірі 3 332 гривень.
Екологи закликають мешканців області дотримуватись заборони, задля збереження та охорони цих водних мешканців у період їх спарювання та виношування ікри.
Раки мають найбільшу кількість заборон на їх вилов серед усіх водних мешканців українських водойм.
Перша з них встановлюється з кінця осені на період спарювання та виношування ікри, друга — на час весняно-літнього нересту. Один-два рази на рік відбувається линька раків та проходить період формування і зміцнення нового панцира, що може тривати до півтора місяця.
Починаючи з серпня, у найбільш вразливий період другої линьки раків, набирає чинності третя заборона.
У Держрибагентстві функціонує безплатна телефонна "гаряча лінія": 0 (800) 50-52-50. Вони закликають громадян не лишатися байдужими до іхтіофауни і невідкладно повідомляти про всі виявлені факти порушень рибоохоронного законодавства.
Нагадаємо, з 15 лютого, на Одещині встановили заборону на любительський вилов щуки. Відновили ловлю можна буде вже 1 квітня.