В Одесской области вступает в силу запрет на отлов раков: с тех пор как угрожает нарушителям

За нарушение может ожидать и уголовная ответственность

С завтрашнего дня, 25 февраля, устанавливается запрет на промышленный и любительский отлов раков. Это связано с началом их спаривания, вынашивания икры и линьки.

Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.

Где именно запрещено ловить раков

в Днестровском лимане,

реке Днестр,

рукава реки Турунчук,

озерах поймы Днестра

Кучурганском водохранилище в пределах Одесской области.

Что ждет нарушителей?

Отлов этих членистоногих во время запрета является грубым нарушением законодательства. За незаконную ловлю раков нарушителей ждут штрафы:

Экологи отмечают, что размер штрафа за отлов раков достигает 680 гривен.

В случае причинения существенного ущерба штраф будет составлять до 8 500 гривен или злоумышленника ждет уголовная ответственность в виде ограничения свободы до трех лет.

Кроме того, за каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3 332 гривен.

Экологи призывают жителей области соблюдать запрет для сохранения и охраны этих водных жителей в период их спаривания и вынашивания икры.

Раки имеют наибольшее количество запретов на их отлов среди всех водных жителей украинских водоемов.

Первая из них устанавливается с конца осени на период спаривания и вынашивания икры, вторая — на время весенне-летнего нереста. Один-два раза в год происходит линька раков и проходит период формирования и укрепления нового панциря, который может занять до полутора месяцев.

Начиная с августа, в наиболее уязвимый период второй линьки раков, вступает в силу третий запрет.

В Госрыбагентстве работает бесплатная телефонная "горячая линия": 0 (800) 50-52-50. Они призывают граждан не оставаться безразличными к ихтиофауне и безотлагательно сообщать обо всех выявленных фактах нарушений рыбоохранного законодательства.

Напомним, с 15 февраля в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля.