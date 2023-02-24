В Одесской области вступает в силу запрет на отлов раков: с тех пор как угрожает нарушителям

В Одесской области вступает в силу запрет на отлов раков: что угрожает нарушителям
С завтрашнего дня, 25 февраля, устанавливается запрет на промышленный и любительский отлов раков. Это связано с началом их спаривания, вынашивания икры и линьки.
Об этом сообщает Одесский рыбпатруль.
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Где именно запрещено ловить раков
- в Днестровском лимане,
- реке Днестр,
- рукава реки Турунчук,
- озерах поймы Днестра
- Кучурганском водохранилище в пределах Одесской области.
Что ждет нарушителей?
Отлов этих членистоногих во время запрета является грубым нарушением законодательства. За незаконную ловлю раков нарушителей ждут штрафы:
- Экологи отмечают, что размер штрафа за отлов раков достигает 680 гривен.
- В случае причинения существенного ущерба штраф будет составлять до 8 500 гривен или злоумышленника ждет уголовная ответственность в виде ограничения свободы до трех лет.
- Кроме того, за каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3 332 гривен.
Экологи призывают жителей области соблюдать запрет для сохранения и охраны этих водных жителей в период их спаривания и вынашивания икры.
Раки имеют наибольшее количество запретов на их отлов среди всех водных жителей украинских водоемов.
Первая из них устанавливается с конца осени на период спаривания и вынашивания икры, вторая — на время весенне-летнего нереста. Один-два раза в год происходит линька раков и проходит период формирования и укрепления нового панциря, который может занять до полутора месяцев.
Начиная с августа, в наиболее уязвимый период второй линьки раков, вступает в силу третий запрет.
В Госрыбагентстве работает бесплатная телефонная "горячая линия": 0 (800) 50-52-50. Они призывают граждан не оставаться безразличными к ихтиофауне и безотлагательно сообщать обо всех выявленных фактах нарушений рыбоохранного законодательства.
Напомним, с 15 февраля в Одесской области установили запрет на любительский отлов щуки. Возобновить ловлю можно будет уже 1 апреля.