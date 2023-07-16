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На Одещині нагородили прикордонника, який звільняв Зміїний

16 липня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нагородили за звільнення Зміїного
Нагородження прикордонника. Фото: Саф'янівська сільська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі, що на Одещині, нагородили прикордонника, який брав участь у звільненні Зміїного. Працівники ДПСУ доклали значних зусиль, аби разом з морськими піхотинцями, витіснити ворога з нашої землі.

Про це повідомили у пресслужбі Саф'янівської сільської ради.

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"Звільнення одного з найважливіших стратегічних об’єктів Одеської області та Чорноморської операційної зони — острова Зміїний — назавжди закарбувалося в історії нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за особливі заслуги медаль "За мужність і відвагу, самовіддані дії під час спеціальної операції безпосередньо на державному кордоні" отримав житель селища Броска. Він разом зі своїми колегами не дав загарбнику просунутися та звільнив острів. 

Нагадаємо, додому після довгих 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.

У суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Також 6 липня Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних. 

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