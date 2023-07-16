Наградили за увольнение Змеиного

Награждение пограничника. Фото: Сафьяновский сельсовет

В Измаиле, что в Одесской области наградили пограничника, участвовавшего в освобождении Змеиного. Работники ГНСУ приложили значительные усилия, чтобы вместе с морскими пехотинцами вытеснить врага с нашей земли.

Об этом сообщили в пресс-службе Сафьяновского сельского совета.

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"Освобождение одного из важнейших стратегических объектов Одесской области и Черноморской операционной зоны — острова Змеиный — навсегда запечатлелось в истории нашей страны", – говорится в сообщении.

За особые заслуги медаль "За мужество и отвагу, самоотверженные действия во время специальной операции непосредственно на государственной границе" получил житель поселка Броска. Он вместе со своими коллегами не дал захватчику продвинуться и освободил остров.

Напомним, домой после долгих 15 месяцев плена вернулись двое пограничников из Змеиного. Героев радостно встретили в родном городе Килии Одесской области.

В субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Также 6 июля Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.