Наградили за увольнение Змеиного

На Одесщине наградили пограничника, увольнявшего Змеиный
В Измаиле, что в Одесской области наградили пограничника, участвовавшего в освобождении Змеиного. Работники ГНСУ приложили значительные усилия, чтобы вместе с морскими пехотинцами вытеснить врага с нашей земли.
Об этом сообщили в пресс-службе Сафьяновского сельского совета.
"Освобождение одного из важнейших стратегических объектов Одесской области и Черноморской операционной зоны — острова Змеиный — навсегда запечатлелось в истории нашей страны", – говорится в сообщении.
За особые заслуги медаль "За мужество и отвагу, самоотверженные действия во время специальной операции непосредственно на государственной границе" получил житель поселка Броска. Он вместе со своими коллегами не дал захватчику продвинуться и освободил остров.
Напомним, домой после долгих 15 месяцев плена вернулись двое пограничников из Змеиного. Героев радостно встретили в родном городе Килии Одесской области.
В субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.
Также 6 июля Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.