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На Одещині найвищий рівень поширення ВІЛ-інфекції

21 травня 2023 15:00
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції
Проведення тестування. Фото:Одеський обласний центр громадського здоров'я
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення. 

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

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Впродовж першого кварталу 2023 року в Україні виявлено та офіційно зареєстровано 2 931 випадок ВІЛ-інфекції.

Найвищі показники захворюваності у:

  • Дніпропетровській (23,8)
  • Одеській (20,7)
  • Миколаївській (11,9)
  • Київській (9,7)
  • Кіровоградській (9,1) областях.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник виріс на 13%.

Найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення — в Одеській (1 150,6), Дніпропетровській (955,9), Миколаївській (747,4), Херсонській (442,9), Київській (458,4), Чернігівській (432,0) областях та у м. Київ (633,3). 

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року диспансерна група по Україні збільшилася на 10%.

Тестування на ВІЛ

Важливо тестуватися на ВІЛ та гепатити щонайменше раз на рік за відсутності потенційно небезпечних контактів (у разі їх наявності — щонайменше раз на пів року). Вчасне виявлення хвороби та старт терапії, яка є безоплатною в Україні, дозволить зупинити поширення інфекцій, зберегти здоров'я та подовжити життя інфікованих людей.

Де пройти тестування:

  • у свого сімейного лікаря;
  • у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті "Довіра";
  • у будь-якому закладі охорони здоров’я України, законтрактованому з НСЗУ за пакетом амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги;
  • у неурядових організаціях;
  • вдома, замовивши тест онлайн за посиланнями https://prozdorovia.in.ua або oraltest.org.ua.

Тестування у медзакладах Одещини

В Одесі та Одеській області пройти тестування на ВІЛ можна в таких лікувальних закладах:

  • Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №2 на території Одеської обласної клінічної лікарні): м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26/32;
  • Одеський обласний центр соціально значущих хвороб (Сайт АРТ №4, туберкульозне відділення): м. Одеса, вул. Леонтовича, 9/11;
  • Березівська центральна районна лікарня: м. Березівка, вул. Больнична, 6;
  • Роздільнянська центральна районна лікарня: м. Роздільна, вул. Європейська, 1;
  • Подільська міська лікарня: м. Подільськ, пр. Перемоги, 23;
  • Лиманська центральна районна лікарня: смт Доброслав, вул. Грубніка, 27;
  • Овідіопольська центральна районна лікарня: смт Овідіополь, вул. Шевченка, 422.

Нагадаємо, напередодні Європейського тижня тестування на ВІЛ та Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу, в Одесі 19 травня відбулася акція з безплатного тестування. Усі охочі мешканці мали можливість пройти швидкий тест на ВІЛ, гепатит С та сифіліс, результати якого будуть готові всього за 15 хвилин.

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