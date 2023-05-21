В Одесской области самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции

Проведение тестирования. Фото:Одесский областной центр общественного здоровья

Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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В течение первого квартала 2023 года в Украине выявлен и официально зарегистрирован 2931 случай ВИЧ-инфекции.

Самые высокие показатели заболеваемости у:

Днепропетровской (23,8)

Одесской (20,7)

Николаевской (11,9)

Киевской (9,7)

Кировоградской (9,1) областям.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13%.

Самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения — в Одесской (1 150,6), Днепропетровской (955,9), Николаевской (747,4), Херсонской (442,9), Киевской (458,4), Черниговской (432,0) областях и в г. Киеве (633,3).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 диспансерная группа по Украине увеличилась на 10%.

Тестирование на ВИЧ

Важно тестироваться на ВИЧ и гепатиты по меньшей мере раз в год при отсутствии потенциально опасных контактов (при их наличии — по меньшей мере раз в пол года). Своевременное выявление болезни и старт терапии, которая является бесплатной в Украине, позволит остановить распространение инфекций, сохранить здоровье и продлить жизнь инфицированных людей.

Где пройти тестирование:

у своего семейного врача;

в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";

в любом заведении здравоохранения Украины, законтрактованном из НСЗУ за пакетом амбулаторной и стационарной медицинской помощи;

в неправительственных организациях;

дома, заказав тест онлайн по ссылкам https://prozdorovia.in.ua или oraltest.org.ua.

Тестирование в медучреждениях Одесской области

В Одессе и Одесской области пройти тестирование на ВИЧ можно в следующих лечебных учреждениях:

Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №2 на территории Одесской областной клинической больницы): г. Одесса, ул. Ак. Заболотного, 26/32;

Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №4, туберкулезное отделение): г. Одесса, ул. Леонтовича, 9/11;

Березовская центральная районная больница: г. Березовка, ул. Больничная, 6;

Раздельнянская центральная районная больница: г. Раздельная, ул. Европейская, 1;

Подольская городская больница: г. Подольск, пр. Победы, 23;

Лиманская центральная районная больница: пгт Доброслав, ул. Грубника, 27;

Овидиопольская центральная районная больница: пгт Овидиополь, ул. Шевченко, 422.

Напомним, в преддверии Европейской недели тестирования на ВИЧ и Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, в Одессе 19 мая прошла акция по бесплатному тестированию. Все желающие могли пройти быстрый тест на ВИЧ, гепатит С и сифилис, результаты которого будут готовы всего за 15 минут.