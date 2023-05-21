Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области самый высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции arrow

В Одесской области самый высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции

21 мая 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции
Проведение тестирования. Фото:Одесский областной центр общественного здоровья
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Читайте также:

В течение первого квартала 2023 года в Украине выявлен и официально зарегистрирован 2931 случай ВИЧ-инфекции.

Самые высокие показатели заболеваемости у:

  • Днепропетровской (23,8)
  • Одесской (20,7)
  • Николаевской (11,9)
  • Киевской (9,7)
  • Кировоградской (9,1) областям.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13%.

Самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения — в Одесской (1 150,6), Днепропетровской (955,9), Николаевской (747,4), Херсонской (442,9), Киевской (458,4), Черниговской (432,0) областях и в г. Киеве (633,3).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 диспансерная группа по Украине увеличилась на 10%.

Тестирование на ВИЧ

Важно тестироваться на ВИЧ и гепатиты по меньшей мере раз в год при отсутствии потенциально опасных контактов (при их наличии — по меньшей мере раз в пол года). Своевременное выявление болезни и старт терапии, которая является бесплатной в Украине, позволит остановить распространение инфекций, сохранить здоровье и продлить жизнь инфицированных людей.

Где пройти тестирование:

  • у своего семейного врача;
  • в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";
  • в любом заведении здравоохранения Украины, законтрактованном из НСЗУ за пакетом амбулаторной и стационарной медицинской помощи;
  • в неправительственных организациях;
  • дома, заказав тест онлайн по ссылкам https://prozdorovia.in.ua или oraltest.org.ua.

Тестирование в медучреждениях Одесской области

В Одессе и Одесской области пройти тестирование на ВИЧ можно в следующих лечебных учреждениях:

  • Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №2 на территории Одесской областной клинической больницы): г. Одесса, ул. Ак. Заболотного, 26/32;
  • Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №4, туберкулезное отделение): г. Одесса, ул. Леонтовича, 9/11;
  • Березовская центральная районная больница: г. Березовка, ул. Больничная, 6;
  • Раздельнянская центральная районная больница: г. Раздельная, ул. Европейская, 1;
  • Подольская городская больница: г. Подольск, пр. Победы, 23;
  • Лиманская центральная районная больница: пгт Доброслав, ул. Грубника, 27;
  • Овидиопольская центральная районная больница: пгт Овидиополь, ул. Шевченко, 422.

Напомним, в преддверии Европейской недели тестирования на ВИЧ и Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, в Одессе 19 мая прошла акция по бесплатному тестированию. Все желающие могли пройти быстрый тест на ВИЧ, гепатит С и сифилис, результаты которого будут готовы всего за 15 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас