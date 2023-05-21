В Одесской области самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции

В Одесской области самый высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции
Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
В течение первого квартала 2023 года в Украине выявлен и официально зарегистрирован 2931 случай ВИЧ-инфекции.
Самые высокие показатели заболеваемости у:
- Днепропетровской (23,8)
- Одесской (20,7)
- Николаевской (11,9)
- Киевской (9,7)
- Кировоградской (9,1) областям.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13%.
Самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения — в Одесской (1 150,6), Днепропетровской (955,9), Николаевской (747,4), Херсонской (442,9), Киевской (458,4), Черниговской (432,0) областях и в г. Киеве (633,3).
По сравнению с аналогичным периодом 2022 диспансерная группа по Украине увеличилась на 10%.
Тестирование на ВИЧ
Важно тестироваться на ВИЧ и гепатиты по меньшей мере раз в год при отсутствии потенциально опасных контактов (при их наличии — по меньшей мере раз в пол года). Своевременное выявление болезни и старт терапии, которая является бесплатной в Украине, позволит остановить распространение инфекций, сохранить здоровье и продлить жизнь инфицированных людей.
Где пройти тестирование:
- у своего семейного врача;
- в ближайшем Центре СПИДа или кабинете "Доверие";
- в любом заведении здравоохранения Украины, законтрактованном из НСЗУ за пакетом амбулаторной и стационарной медицинской помощи;
- в неправительственных организациях;
- дома, заказав тест онлайн по ссылкам https://prozdorovia.in.ua или oraltest.org.ua.
Тестирование в медучреждениях Одесской области
В Одессе и Одесской области пройти тестирование на ВИЧ можно в следующих лечебных учреждениях:
- Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №2 на территории Одесской областной клинической больницы): г. Одесса, ул. Ак. Заболотного, 26/32;
- Одесский областной центр социально значимых заболеваний (Сайт АРТ №4, туберкулезное отделение): г. Одесса, ул. Леонтовича, 9/11;
- Березовская центральная районная больница: г. Березовка, ул. Больничная, 6;
- Раздельнянская центральная районная больница: г. Раздельная, ул. Европейская, 1;
- Подольская городская больница: г. Подольск, пр. Победы, 23;
- Лиманская центральная районная больница: пгт Доброслав, ул. Грубника, 27;
- Овидиопольская центральная районная больница: пгт Овидиополь, ул. Шевченко, 422.
Напомним, в преддверии Европейской недели тестирования на ВИЧ и Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, в Одессе 19 мая прошла акция по бесплатному тестированию. Все желающие могли пройти быстрый тест на ВИЧ, гепатит С и сифилис, результаты которого будут готовы всего за 15 минут.