В Одесі пройде акція з тестування на ВІЛ: коли та де

Забір крові з пальця для тестування на ВІЛ-інфекцію. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Напередодні Європейського тижня тестування на ВІЛ та Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу, в Одесі 19 травня відбудеться акція з безплатного тестування. Усі охочі мешканці матимуть можливість пройти швидкий тест на ВІЛ, гепатит С та сифіліс, результати якого будуть готові всього за 15 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Захід пройде з 10:00 до 14:00 за адресою: вул. Рішельєвська, 18 (біля Гуманітарного центру Приморського району). Важливо відзначити, що тестування буде проводитися конфіденційно, безболісно та безплатно.

На місці також будуть проводитися:

консультації медичних працівників і представників громадських організацій щодо профілактики інфекцій ВІЛ та вірусних гепатитів, безоплатного лікування, соціального супроводу;

консультації лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги №3;

огляд загального стану здоров‘я, перевірка цукру в крові, тиску, сатурації;

направлення до вузьких спеціалістів та за необхідності видача безплатних ліків;

заходи, направлені на обізнаність щодо раку шийки матки та раку молочної залози.

Після ситуації, у якій був ризик інфікування ВІЛ, потрібно:

негайно вимити місце контакту з милом, потримати поранену поверхню під струменем проточної води кілька хвилин або поки кровотеча не зупиниться (за відсутності проточної води використати дезінфекційний гель або розчин);

при потраплянні небезпечної рідини в очі промити око водою або фізіологічним розчином. Не застосовувати подразнюючі речовини, мило, спирт, дезінфікуючий гель тощо. Не можна знімати контактні лінзи під час промивання очей (створюють захисний бар’єр);

при потраплянні в ротову порожнину небезпечної рідини прополоскати рот кілька разів водою або фізіологічним розчином;

при укусі з порушенням цілісності шкіри промити рану водою та обробити рану дезінфікувальним засобом.

Нагадаємо, в Одесі в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.