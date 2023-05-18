В Одесі пройде акція з тестування на ВІЛ: коли та де
Напередодні Європейського тижня тестування на ВІЛ та Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу, в Одесі 19 травня відбудеться акція з безплатного тестування. Усі охочі мешканці матимуть можливість пройти швидкий тест на ВІЛ, гепатит С та сифіліс, результати якого будуть готові всього за 15 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Захід пройде з 10:00 до 14:00 за адресою: вул. Рішельєвська, 18 (біля Гуманітарного центру Приморського району). Важливо відзначити, що тестування буде проводитися конфіденційно, безболісно та безплатно.
На місці також будуть проводитися:
- консультації медичних працівників і представників громадських організацій щодо профілактики інфекцій ВІЛ та вірусних гепатитів, безоплатного лікування, соціального супроводу;
- консультації лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги №3;
- огляд загального стану здоров‘я, перевірка цукру в крові, тиску, сатурації;
- направлення до вузьких спеціалістів та за необхідності видача безплатних ліків;
- заходи, направлені на обізнаність щодо раку шийки матки та раку молочної залози.
Після ситуації, у якій був ризик інфікування ВІЛ, потрібно:
- негайно вимити місце контакту з милом, потримати поранену поверхню під струменем проточної води кілька хвилин або поки кровотеча не зупиниться (за відсутності проточної води використати дезінфекційний гель або розчин);
- при потраплянні небезпечної рідини в очі промити око водою або фізіологічним розчином. Не застосовувати подразнюючі речовини, мило, спирт, дезінфікуючий гель тощо. Не можна знімати контактні лінзи під час промивання очей (створюють захисний бар’єр);
- при потраплянні в ротову порожнину небезпечної рідини прополоскати рот кілька разів водою або фізіологічним розчином;
- при укусі з порушенням цілісності шкіри промити рану водою та обробити рану дезінфікувальним засобом.
Нагадаємо, в Одесі в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.