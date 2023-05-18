В Одессе пройдет акция по тестированию на ВИЧ: когда и где

Забор крови из пальца для тестирования на ВИЧ-инфекцию. Фото: Вячеслав Ратинский / УНИАН

В преддверии Европейской недели тестирования на ВИЧ и Всемирного дня памяти умерших от СПИДа, в Одессе 19 мая состоится акция по бесплатному тестированию. Все желающие будут иметь возможность пройти быстрый тест на ВИЧ, гепатит С и сифилис, результаты которого будут готовы всего за 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Ришельевская, 18 (возле Гуманитарного центра Приморского района). Важно отметить, что тестирование будет проводиться конфиденциально, безболезненно и бесплатно.

На месте также будут производиться:

консультации медицинских работников и представителей общественных организаций по профилактике инфекций ВИЧ и вирусных гепатитов, бесплатного лечения, социального сопровождения;

консультации врачей Центра первичной медико-санитарной помощи №3;

осмотр общего состояния здоровья, проверка сахара в крови, давлении, сатурации;

направление к узким специалистам и при необходимости выдача бесплатных лекарств;

мероприятия, направленные на осведомленность о раке шейки матки и раке молочной железы.

После ситуации, в которой находился риск инфицирования ВИЧ, нужно:

немедленно вымыть место контакта с мылом, подержать раненую поверхность под струей проточной воды несколько минут или пока кровотечение не остановится (при отсутствии проточной воды использовать дезинфицирующий гель или раствор);

при попадании опасной жидкости в глаза промыть глаз водой или физраствором. Не применять раздражающие вещества, мыло, спирт, дезинфицирующий гель. Нельзя снимать контактные линзы при промывании глаз (создают защитный барьер);

при попадании в ротовую полость опасной жидкости прополоскать рот несколько раз водой или физраствором;

при укусе с нарушением целостности кожи промыть рану водой и обработать рану дезинфицирующим средством.

Напомним, в Одессе в рамках Всемирного дня меланомы была организована акция, которая привлекла более 2500 местных жителей. Мероприятие предусматривало бесплатный профилактический осмотр кожи и консультации от семейных врачей и дерматологов.