В Одесі пройшла акція запобігання меланоми: скільки людей пройшло огляд

Лікар перевіряє родимку. Фото: Одеська міська рада

В Одесі, в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми, була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Усі центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри Одеси долучилися до акції, пропонуючи безплатні огляди шкіри для всіх охочих. Медичні фахівці здійснювали перевірку родимок за допомогою дерматоскопії та надавали необхідні консультації щодо профілактики та виявлення ознак онкопатології.

Виявлено підозри на онкопатологію

За підсумками Дня меланоми, понад 2500 осіб пройшли профілактичний огляд у медичних закладах Одеси. З цієї кількості було виявлено 314 випадків підозри на онкопатологію шкіри, серед яких 27 виявлених випадків меланоми, інші онкозахворювання шкіри — 87 випадків, передонкопатологія та доброякісні новоутворення шкіри — 156 випадків.

Профілактичний огляд шкіри. Фото: Одеська міська рада

Меланома — це агресивний тип раку шкіри, що походить з меланоцитів, клітин, які виробляють пігмент меланін. Вона відноситься до одного з найнебезпечніших ракових захворювань через свою здатність швидко поширюватися на інші частини тіла. Відсутність своєчасної діагностики та лікування меланоми може мати серйозні наслідки для здоров'я і навіть стати смертельною.

Профілактика меланоми має велике значення для запобігання захворюванню та раннього виявлення. Ось декілька важливих рекомендацій щодо профілактики меланоми:

уникайте сонячних опіків шкіри, застосовуйте захисні креми (SPF від 30);

уникайте контакту шкіри в ділянці родимок із хімічними подразниками;

у сонячну погоду одягайте просторий легкий одяг, який прикриватиме оголені частини тіла. Не забудьте про капелюха або панаму (особливо чоловіки, які мають частковий волосяний покрив на голові чи взагалі не мають його, адже саме там часто виникають меланоми в чоловіків);

бережіть дітей від шкідливого впливу ультрафіолету та сонячних опіків

відмовтесь від штучної засмаги.

уникайте травмування родимок.

регулярно оглядайте свою шкіру та шкіру ваших близьких.

Зазначимо, в Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства.