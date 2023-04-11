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Де в Одесі можна отримати безплатну гінекологічну допомогу

11 квітня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можна отримати безплатну гінекологічну допомогу
Гінекологічна допомога в Одесі. Фото: omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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За два місяці роботи кабінету туди вже звернулися близько 170 внутрішньо переміщених жінок, які отримали професійні консультації лікарів, медичну та психологічну допомогу, за необхідності проведені оперативні втручання.

Де приймає лікар

Кабінет розташований за адресою: вул. Космонавтів, 11/13, пологовий будинок №7. Телефон для консультацій та запису: 093 184 41 72. 

Його обладнали в межах спільного проєкту благодійного фонду "Здоров'я жінки і планування сім'ї" та Міжнародної федерації планування сім'ї за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та Розвитку Великої Британії. 

Зазначимо, домашнє насильство в умовах воєнного стану є небезпечним явищем. В Одесі продовжують працювати служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, щоб надати допомогу мешканцям міста та переселенцям з окупованих територій України. Де отримати допомогу — читайте в матеріалі

Нагадаємо, з початку війни до поліції Одеської області через домашнє насильство звернулося понад 21 тисячі жінок. З цієї кількості більше ніж 10 тисяч випадків було підтверджено та для кожного випадку були вжиті необхідні заходи.

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