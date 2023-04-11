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Где в Одессе можно получить бесплатную гинекологическую помощь

11 апреля 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе можно получить бесплатную гинекологическую помощь
Гинекологическая помощь в Одессе. Фото: omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, который оказывает комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе оказавшимся в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, пострадавшим от насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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За два месяца работы кабинета туда уже обратилось около 170 внутренне перемещенных женщин, получивших профессиональные консультации врачей, медицинскую и психологическую помощь, при необходимости проведены оперативные вмешательства.

Где принимает врач

Кабинет расположен по адресу ул. Космонавтов, 11/13, роддом №7. Телефон для консультаций и записи: 0931844172.

Его оборудовали в рамках совместного проекта благотворительного фонда "Здоровье женщин и планирования семьи" и Международной федерации планирования семьи при финансовой поддержке Министерства иностранных дел по делам Содружества и Развития Великобритании.

Отметим, что домашнее насилие в условиях военного положения является опасным явлением. В Одессе продолжают работать службы поддержки пострадавших от домашнего насилия, чтобы оказать помощь жителям города и переселенцам с оккупированных территорий Украины. Где получить помощь — читайте в материале.

Напомним, с начала войны в полицию Одесской области из-за домашнего насилия обратилось более 21 тысячи женщин. Из этого количества более 10 тысяч случаев было подтверждено и для каждого случая были приняты необходимые меры.

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