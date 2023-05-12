В Одессе прошла акция предотвращения меланомы: сколько людей прошло осмотр

Врач проверяет родинку. Фото: Одесский городской совет

В Одессе, в рамках Всемирного дня меланомы, была организована акция, которая привлекла более 2500 местных жителей. Мероприятие предусматривало бесплатный профилактический осмотр кожи и консультации от семейных врачей и дерматологов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Все центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры присоединились к акции, предлагая бесплатные осмотры кожи для всех желающих. Медицинские специалисты осуществляли проверку родинок с помощью дерматоскопии и предоставляли необходимые консультации по профилактике и выявлению признаков онкопатологии.

Выявлены подозрения на онкопатологию

По итогам Дня меланомы более 2500 человек прошли профилактический осмотр в медицинских учреждениях Одессы. Из этого количества было выявлено 314 случаев подозрения на онкопатологию кожи, среди которых 27 выявленных случаев меланомы, другие онкозаболевания кожи — 87 случаев, предонкопатология и доброкачественные новообразования кожи — 156 случаев.

Профилактический осмотр кожи. Фото: Одесский городской совет

Меланома — это агрессивный тип рака кожи, происходящий из меланоцитов, клеток, производящих пигмент меланин. Она относится к одному из самых опасных раковых заболеваний из-за своей способности быстро распространяться на другие части тела. Отсутствие своевременной диагностики и лечения меланомы может иметь серьезные последствия для здоровья и стать смертельной.

Профилактика меланомы имеет большое значение для предотвращения заболевания и раннего обнаружения. Вот несколько важных рекомендаций по профилактике меланомы:

избегайте солнечных ожогов кожи, применяйте защитные кремы (SPF от 30);

избегайте контакта кожи в области родинок с химическими раздражителями;

в солнечную погоду одевайте просторную легкую одежду, которая будет прикрывать обнаженные части тела. Не забудьте о шляпе или панаме (особенно мужчины, имеющие частичный волосяной покров на голове или вообще не имеющие его, ведь именно там часто возникают меланомы у мужчин);

берегите детей от вредного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов

откажитесь от искусственного загара.

избегайте травмирования родинок.

регулярно осматривайте свою кожу и кожу ваших близких.

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