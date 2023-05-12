Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе прошла акция предотвращения меланомы: сколько людей прошло осмотр arrow

В Одессе прошла акция предотвращения меланомы: сколько людей прошло осмотр

12 мая 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе прошла акция предотвращения меланомы: сколько людей прошло осмотр
Врач проверяет родинку. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе, в рамках Всемирного дня меланомы, была организована акция, которая привлекла более 2500 местных жителей. Мероприятие предусматривало бесплатный профилактический осмотр кожи и консультации от семейных врачей и дерматологов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Все центры первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностические центры присоединились к акции, предлагая бесплатные осмотры кожи для всех желающих. Медицинские специалисты осуществляли проверку родинок с помощью дерматоскопии и предоставляли необходимые консультации по профилактике и выявлению признаков онкопатологии.

Выявлены подозрения на онкопатологию

По итогам Дня меланомы более 2500 человек прошли профилактический осмотр в медицинских учреждениях Одессы. Из этого количества было выявлено 314 случаев подозрения на онкопатологию кожи, среди которых 27 выявленных случаев меланомы, другие онкозаболевания кожи — 87 случаев, предонкопатология и доброкачественные новообразования кожи — 156 случаев.

Профилактический осмотр кожи. Фото: Одесский городской совет

Меланома — это агрессивный тип рака кожи, происходящий из меланоцитов, клеток, производящих пигмент меланин. Она относится к одному из самых опасных раковых заболеваний из-за своей способности быстро распространяться на другие части тела. Отсутствие своевременной диагностики и лечения меланомы может иметь серьезные последствия для здоровья и стать смертельной.

Профилактика меланомы имеет большое значение для предотвращения заболевания и раннего обнаружения. Вот несколько важных рекомендаций по профилактике меланомы:

  • избегайте солнечных ожогов кожи, применяйте защитные кремы (SPF от 30);
  • избегайте контакта кожи в области родинок с химическими раздражителями;
  • в солнечную погоду одевайте просторную легкую одежду, которая будет прикрывать обнаженные части тела. Не забудьте о шляпе или панаме (особенно мужчины, имеющие частичный волосяной покров на голове или вообще не имеющие его, ведь именно там часто возникают меланомы у мужчин);
  • берегите детей от вредного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов
  • откажитесь от искусственного загара.
  • избегайте травмирования родинок.
  • регулярно осматривайте свою кожу и кожу ваших близких.

Отметим, в Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, оказывающий комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе тем, кто оказался в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, пострадавшим от насилия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас