В Одесі проведуть безплатний огляд родимок: як записатись

Лікар оглядає родимку. Фото: google

З метою запобігання захворювання на меланому та інші онкопатології шкіри, що є високою проблемою на Півдні України через високий рівень ультрафіолетового опромінювання, організовано безплатний огляд родимок та шкіри в Одесі. Захід проводиться до Всесвітнього дня меланоми 10 травня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Для проходження безоплатного профілактичного огляду шкіри потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в ЦПМСД або до лікаря-дерматолога в КДЦ у робочі години прийому лікарів. До дерматолога можна записатися на конкретний час або звернутися дотримуючись черги.

Адреси роботи лікарів-дерматологів:

1. КДЦ №6 — вул. Маршала Говорова, 26а;

тел.: (048)797-28-88; (048)750-20-09; (094)933-08-15.

2. КДЦ №20 — вул. Левітана, 62;

тел.: (048)705-88-01; (048)705-88-02.

3. КДЦ №29 — вул. Ак. Заболотного, 32; тел.: (048)758-35-78; (048)558-52-56;

вул. Паустовського, 21; тел.: (048)752-10-62.

4. КДЦ при міській клінічній лікарні №1 — вул. Болгарська, 38;

тел.: (048)793-73-65.

5. КДЦ при міській лікарні №5 — вул. Троїцька, 38;

тел.: (048)722-19-96.

6. Поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №10 — вул. Маршала Малиновського, 61а;

тел.: (048)705-91-03.

Зазначимо, в Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства.