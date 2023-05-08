Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі проведуть безплатний огляд родимок: як записатись arrow

В Одесі проведуть безплатний огляд родимок: як записатись

8 травня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі проведуть безплатний огляд родимок: як записатись
Лікар оглядає родимку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З метою запобігання захворювання на меланому та інші онкопатології шкіри, що є високою проблемою на Півдні України через високий рівень ультрафіолетового опромінювання, організовано безплатний огляд родимок та шкіри в Одесі. Захід проводиться до Всесвітнього дня меланоми 10 травня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Як здійснити безплатний огляд родимок та шкіри

Для проходження безоплатного профілактичного огляду шкіри потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в ЦПМСД або до лікаря-дерматолога в КДЦ у робочі години прийому лікарів. До дерматолога можна записатися на конкретний час або звернутися дотримуючись черги.

Адреси роботи лікарів-дерматологів:

1. КДЦ №6 — вул. Маршала Говорова, 26а;
тел.: (048)797-28-88; (048)750-20-09; (094)933-08-15.

2. КДЦ №20 — вул. Левітана, 62;
тел.: (048)705-88-01; (048)705-88-02.

3. КДЦ №29 — вул. Ак. Заболотного, 32; тел.: (048)758-35-78; (048)558-52-56;
вул. Паустовського, 21; тел.: (048)752-10-62.

4. КДЦ при міській клінічній лікарні №1 — вул. Болгарська, 38;
тел.: (048)793-73-65.

5. КДЦ при міській лікарні №5 — вул. Троїцька, 38;
тел.: (048)722-19-96.

6. Поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №10 — вул. Маршала Малиновського, 61а;
тел.: (048)705-91-03.

Зазначимо, в Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB