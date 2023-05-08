В Одесі проведуть безплатний огляд родимок: як записатись
З метою запобігання захворювання на меланому та інші онкопатології шкіри, що є високою проблемою на Півдні України через високий рівень ультрафіолетового опромінювання, організовано безплатний огляд родимок та шкіри в Одесі. Захід проводиться до Всесвітнього дня меланоми 10 травня.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як здійснити безплатний огляд родимок та шкіри
Для проходження безоплатного профілактичного огляду шкіри потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в ЦПМСД або до лікаря-дерматолога в КДЦ у робочі години прийому лікарів. До дерматолога можна записатися на конкретний час або звернутися дотримуючись черги.
Адреси роботи лікарів-дерматологів:
1. КДЦ №6 — вул. Маршала Говорова, 26а;
тел.: (048)797-28-88; (048)750-20-09; (094)933-08-15.
2. КДЦ №20 — вул. Левітана, 62;
тел.: (048)705-88-01; (048)705-88-02.
3. КДЦ №29 — вул. Ак. Заболотного, 32; тел.: (048)758-35-78; (048)558-52-56;
вул. Паустовського, 21; тел.: (048)752-10-62.
4. КДЦ при міській клінічній лікарні №1 — вул. Болгарська, 38;
тел.: (048)793-73-65.
5. КДЦ при міській лікарні №5 — вул. Троїцька, 38;
тел.: (048)722-19-96.
6. Поліклінічне відділення міської клінічної лікарні №10 — вул. Маршала Малиновського, 61а;
тел.: (048)705-91-03.
Зазначимо, в Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства.