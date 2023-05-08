В Одессе проведут бесплатный осмотр родинок: как записаться
С целью предотвращения заболевания меланомой и другими онкопатологиями кожи, что является высокой проблемой на Юге Украины из-за высокого уровня ультрафиолетового облучения, организован бесплатный осмотр родинок и кожи в Одессе. Мероприятие проводится ко Всемирному дню меланомы 10 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Как осуществить бесплатный осмотр родинок и кожи
Для прохождения бесплатного профилактического осмотра кожи нужно обратиться к своему семейному врачу в ЦПМСП или к врачу-дерматологу в КДЦ в рабочие часы приема врачей. К дерматологу можно записаться на конкретное время или обратиться в очереди.
Адреса работы врачей-дерматологов:
1. КДЦ №6 — ул. Маршала Говорова, 26а;
тел.: (048) 797-28-88; (048) 750-20-09; (094) 933-08-15.
2. КДЦ №20 — ул. Левитана, 62;
тел.: (048) 705-88-01; (048) 705-88-02.
3. КДЦ №29 — ул. Ак. Заболотного, 32; тел.: (048) 758-35-78; (048) 558-52-56;
ул. Паустовского, 21; тел.: (048) 752-10-62.
4. КДЦ при городской клинической больнице №1 — ул. Болгарская, 38;
тел.: (048) 793-73-65.
5. КДЦ при городской больнице №5 — ул. Троицкая, 38;
тел.: (048) 722-19-96.
6. Поликлиничное отделение городской клинической больницы №10 — ул. Маршала Малиновского, 61а;
тел.: (048) 705-91-03.
Отметим, в Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, оказывающий комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе тем, кто оказался в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, пострадавшим от насилия.