На Одещині народилася перша трійня у цьому році

Троє немовлят у шапочках. Фото: pixabay

Жителька Ізмаїла Одеської області відчула потрійне щастя. В обласному перинатальному центрі народилася перша трійня в регіоні у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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За повідомленням медиків хлопчик та двоє дівчаток зʼявилися на світ на 35-му тижні вагітності у молодої породіллі.

"Першою народилася дівчинка, вагою 2070 г, зростом 47см; другою — дівчинка, вагою 2210 г, зростом 47 см; третім — хлопчик, вагою 2200 г, зростом 47см", — зазначають робітники центру.

Наразі молода мама разом з малечею почуваються добре та перебувають під пильним наглядом лікарів. Зазначимо, що у 30-річної породіллі це вже другі пологи. У їхній родині є старший хлопчик двох років.

Додамо, з початку 2023 року в Одеському обласному перинатальному центрі з'явилося на світ вісім двійнят. Усі діти народилися здоровими.

Нагадаємо, у селищі Фонтанка біля під'їзду будинку було знайдено новонародженого хлопчика. Співробітники екстреної медичної допомоги та поліції доставили дитину на огляд до обласного перинатального центру. Реанімаційних заходів немовля не потребувало. Наразі стан дитини стабільний, зріст хлопчика 52 см, вага близько 3500 грамів. Дитина народжена не у пологовому будинку.