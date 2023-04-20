На Одесчине родилась первая тройня в этом году

Трое младенцев в шапочках. Фото: pixabay

Жительница Измаила Одесской области испытала тройное счастье. В областном перинатальном центре родилась первая тройня в регионе в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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По сообщению медиков, мальчик и две девочки появились на свет на 35-й неделе беременности у молодой роженицы.

"Первой родилась девочка, весом 2070 г, ростом 47см; второй — девочка, весом 2210 г, ростом 47 см; третьей — мальчик, весом 2200 г, ростом 47см", — отмечают рабочие центра.

Молодая мама вместе с детьми чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением врачей. Отметим, что у 30-летней роженицы это уже вторые роды. В их семье есть старший мальчик двух лет.

С начала 2023 года в Одесском областном перинатальном центре появилось на свет восемь двойняшек. Все дети родились здоровыми.

Напомним, в поселке Фонтанка возле подъезда дома был найден новорожденный мальчик. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции доставили ребенка на осмотр в областной перинатальный центр. Реанимационных мероприятий младенца не нуждался. Сейчас состояние ребенка стабильное, рост мальчика 52 см, вес около 3500 граммов. Ребенок рожден не в роддоме.