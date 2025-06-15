Смертельна ДТП на Одещині: 18-річний водій був п’яний

Аварія в Одеській області. Фото: Нацполіція

У Куяльницькій громаді сталася смертельна аварія. 18-річний керманич напідпитку влетів у дерево. Один пасажир, загинув на місці. Ще двоє — у лікарні, водія затримано.

Про це у неділю, 15 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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ДТП на Одещині

Трагедія сталася вночі 15 червня на трасі Т-1639 у Куяльницькій громаді. За попередніми даними поліції, 18-річний водій BMW X5 не впорався з керуванням і влетів у дерево.

Унаслідок ДТП на місці загинув 17-річний пасажир. Ще двоє хлопців — 18 і 20 років — з травмами потрапили до лікарні.

Розтрощене авто унаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

Водія перевірили на алкоголь — він був п’яний. Поліція затримала його в процесуальному порядку.

Яке покарання за смертельне ДТП

"Ми внесли дані до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть. За це передбачено до 10 років позбавлення волі", — повідомив Дмитро Слюта з обласного управління поліції.

Авто вилучено. Правоохоронці проводять експертизи. Вирішується питання про повідомлення водієві про підозру та запобіжний захід.

Автівка врізалась в дерево на Одещині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Франції сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. Пізніше Володимир Зеленський розповів, що по дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет, загинули четверо людей, троє з яких українці.