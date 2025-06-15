Смертельное ДТП в Одесской области: 18-летний водитель был пьян

На Одесчине водитель BMW влетел в дерево — есть погибшие
В Куяльницкой громаде произошла смертельная авария. 18-летний водитель в нетрезвом состоянии влетел в дерево. Один пассажир погиб на месте. Еще двое — в больнице, водитель задержан.
Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
ДТП в Одесской области
Трагедия произошла ночью 15 июня на трассе Т-1639 в Куяльницкой громаде. По предварительным данным полиции, 18-летний водитель BMW X5 не справился с управлением и влетел в дерево.
В результате ДТП на месте погиб 17-летний пассажир. Еще двое парней — 18 и 20 лет — с травмами попали в больницу.
Водителя проверили на алкоголь — он был пьян. Полиция задержала его в процессуальном порядке.
Какое наказание за смертельное ДТП
"Мы внесли данные в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть. За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы", — сообщил Дмитрий Слюта из областного управления полиции.
Авто изъято. Правоохранители проводят экспертизы. Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении и мере пресечения.
Напомним, во Франции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. Позже Владимир Зеленский рассказал, что по дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет, погибли четыре человека, трое из которых украинцы.
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