На Одещині очікується погіршення погодних умов — що кажуть синоптики
5 січня 2024 06:21
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 5 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі невеликий дощ.
- Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6...+8 °C, вдень +5...+9 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі місцями невеликий дощ.
- Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6...+7 °C, вдень +9...+13 °C.
- На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які принесуть із собою вологі погодні умови сьогодні, 5 січня. Так, практично по всій території очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.
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