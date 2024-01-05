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На Одещині очікується погіршення погодних умов — що кажуть синоптики

5 січня 2024 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
На Одещині очікується погіршення погодних умов — що кажуть синоптики
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі невеликий дощ.
  • Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °C, вдень +5...+9 °C.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі місцями невеликий дощ.
  • Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+7 °C, вдень +9...+13 °C.
  • На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які принесуть із собою вологі погодні умови сьогодні, 5 січня. Так, практично по всій території очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

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