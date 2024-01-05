На Одещині очікується погіршення погодних умов — що кажуть синоптики

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий дощ.

Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+8 °C, вдень +5...+9 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликий дощ.

Вітер вночі західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+7 °C, вдень +9...+13 °C.

На автошляхах області вночі місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які принесуть із собою вологі погодні умови сьогодні, 5 січня. Так, практично по всій території очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.