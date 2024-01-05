В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — что говорят синоптики
5 января 2024 06:21
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 5 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь.
- Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6...+8°C, днем +5...+9°C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь.
- Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6...+7°C, днем +9...+13°C.
- На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
Украину накроют циклоны Annelie и Brigitta, которые принесут влажные погодные условия сегодня, 5 января. Так, практически по всей территории ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.
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