В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — что говорят синоптики

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+8°C, днем +5...+9°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+7°C, днем +9...+13°C.

На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Украину накроют циклоны Annelie и Brigitta, которые принесут влажные погодные условия сегодня, 5 января. Так, практически по всей территории ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.