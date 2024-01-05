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В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — что говорят синоптики

5 января 2024 06:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий — что говорят синоптики
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь.
  • Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6...+8°C, днем +5...+9°C.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой дождь.
  • Ветер ночью западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6...+7°C, днем +9...+13°C.
  • На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Украину накроют циклоны Annelie и Brigitta, которые принесут влажные погодные условия сегодня, 5 января. Так, практически по всей территории ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

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