На Одещині освятили жіночий монастир: де він знаходиться

На Одещині освятили жіночий монастир: де він розташований
Сьогодні у селі Холодна Балка Одеського району відбулося освячення нового жіночого монастиря Одеської єпархії на честь ікони Божої Матері “Целительниця”. Перед початком літургії відбулася Хресна хода.
Про це повідомили в Одеській єпархії УПЦ.
Урочистощі на честь відкриття жіночого монастиря почалися із самого ранку. О 08.30 відбулася Хресна хода з іконами Божої Матері "Страсна", "Покрова", "Цілительниця" та іконою преподобномученика Макарія Канівського. О 09.00 ранку почалося звершення чину освячування Храму та згодом Божественної літургії, в якій взяли участь архієреї УПЦ на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом, ігуменії Серафими з сестрами з різних жіночих обітелей Одещини, духовенство єпархії. За Божественною Літургією було проголошена заупокійна молитва за всіх захисників що поклали власні життя на захист Батьківщини.
Додамо, що майже рік тому, 23 листопада 2022 року, Священний Синод УПЦ, розглянувши рапорт митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела про відкриття нової обителі, ухвалив рішення утворити в Одеській єпархії жіночий монастир на честь ікони Божої Матері "Целительниця". Настоятелькою новоствореної обителі призначено Ігуменю Софію.
Нагадаємо, що в Одесу прибула церковна делегація Української Православної Церкви (УПЦ) під керівництвом Блаженного Митрополита Київського і всієї України, УПЦ Онуфрія. Перебуваючи в місті, глава УПЦ візьме участь у важливих подіях, зокрема у церемонії освячення нового жіночого монастиря у Холодній Балці та очолить богослужіння з нагоди святкування Дня пам’яті святого Кукши Одеського.