На Одещині освятили жіночий монастир: де він знаходиться

Священнослужителі на освячені нового монастиря. Фото: Одеська єпархія

Сьогодні у селі Холодна Балка Одеського району відбулося освячення нового жіночого монастиря Одеської єпархії на честь ікони Божої Матері “Целительниця”. Перед початком літургії відбулася Хресна хода.

Про це повідомили в Одеській єпархії УПЦ.

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Урочистощі на честь відкриття жіночого монастиря почалися із самого ранку. О 08.30 відбулася Хресна хода з іконами Божої Матері "Страсна", "Покрова", "Цілительниця" та іконою преподобномученика Макарія Канівського. О 09.00 ранку почалося звершення чину освячування Храму та згодом Божественної літургії, в якій взяли участь архієреї УПЦ на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом, ігуменії Серафими з сестрами з різних жіночих обітелей Одещини, духовенство єпархії. За Божественною Літургією було проголошена заупокійна молитва за всіх захисників що поклали власні життя на захист Батьківщини.

Жіночий монастир у селі Холодна Балка. Фото: Одеська єпархія

Жіночий монастир. Фото: Одеська єпархія

Додамо, що майже рік тому, 23 листопада 2022 року, Священний Синод УПЦ, розглянувши рапорт митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела про відкриття нової обителі, ухвалив рішення утворити в Одеській єпархії жіночий монастир на честь ікони Божої Матері "Целительниця". Настоятелькою новоствореної обителі призначено Ігуменю Софію.

Нагадаємо, що в Одесу прибула церковна делегація Української Православної Церкви (УПЦ) під керівництвом Блаженного Митрополита Київського і всієї України, УПЦ Онуфрія. Перебуваючи в місті, глава УПЦ візьме участь у важливих подіях, зокрема у церемонії освячення нового жіночого монастиря у Холодній Балці та очолить богослужіння з нагоди святкування Дня пам’яті святого Кукши Одеського.