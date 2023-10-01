В Одесской области освятили женский монастырь: где он находится

Священнослужители на освящении нового монастыря. Фото: Одесская епархия

Сегодня в селе Холодная Балка Одесского района состоялось освящение нового женского монастыря Одесской епархии в честь иконы Божией Матери Целительница. Перед началом литургии состоялось Крестное шествие.

Об этом сообщили в Одесской епархии УПЦ.

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Торжества в честь открытия женского монастыря начались с самого утра. В 08.30 состоялось Крестное шествие с иконами Божией Матери "Страсна", "Покрова", "Целетельница" и иконой преподобномученика Макария Каневского. В 09.00 утра началось совершение чина освящения Храма и впоследствии Божественной литургии, в которой приняли участие архиереи УПЦ во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом, игумении Серафимы с сестрами из разных женских обителей Одесчины. За Божественной Литургией была провозглашена заупокойная молитва за всех защитников, которые положили жизнь на защиту Родины.

Женский монастырь в селе Холодная Балка. Фото: Одесская епархия

Женский монастырь. Фото: Одесская епархия

Добавим, что почти год назад, 23 ноября 2022 года, Священный Синод УПЦ, рассмотрев рапорт митрополита Одесского и Измаильского Агафангела об открытии новой обители, принял решение создать в Одесской епархии женский монастырь в честь иконы Божией Матери. Настоятельницей новой обители назначена Игумен София.

Напомним, что в Одессу прибыла церковная делегация Украинской Православной Церкви (УПЦ) под руководством Блаженного Митрополита Киевского и всея Украины, УПЦ Онуфрия. Находясь в городе, глава УПЦ примет участие в важных событиях, в частности в церемонии освящения нового женского монастыря в Холодной Балке и возглавит богослужение в честь празднования Дня памяти святого Кукши Одесского.