Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области освятили женский монастырь: где он находится arrow

В Одесской области освятили женский монастырь: где он находится

1 октября 2023 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области освятили женский монастырь: где он находится
Священнослужители на освящении нового монастыря. Фото: Одесская епархия
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в селе Холодная Балка Одесского района состоялось освящение нового женского монастыря Одесской епархии в честь иконы Божией Матери Целительница. Перед началом литургии состоялось Крестное шествие.

Об этом сообщили в Одесской епархии УПЦ.

Читайте также:

Торжества в честь открытия женского монастыря начались с самого утра. В 08.30 состоялось Крестное шествие с иконами Божией Матери "Страсна", "Покрова", "Целетельница" и иконой преподобномученика Макария Каневского. В 09.00 утра началось совершение чина освящения Храма и впоследствии Божественной литургии, в которой приняли участие архиереи УПЦ во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом, игумении Серафимы с сестрами из разных женских обителей Одесчины. За Божественной Литургией была провозглашена заупокойная молитва за всех защитников, которые положили жизнь на защиту Родины.

Женский монастырь в селе Холодная Балка. Фото: Одесская епархия
Женский монастырь. Фото: Одесская епархия

Добавим, что почти год назад, 23 ноября 2022 года, Священный Синод УПЦ, рассмотрев рапорт митрополита Одесского и Измаильского Агафангела об открытии новой обители, принял решение создать в Одесской епархии женский монастырь в честь иконы Божией Матери. Настоятельницей новой обители назначена Игумен София.

Напомним, что в Одессу прибыла церковная делегация Украинской Православной Церкви (УПЦ) под руководством Блаженного Митрополита Киевского и всея Украины, УПЦ Онуфрия. Находясь в городе, глава УПЦ примет участие в важных событиях, в частности в церемонии освящения нового женского монастыря в Холодной Балке и возглавит богослужение в честь празднования Дня памяти святого Кукши Одесского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз