В Одесской области освятили женский монастырь: где он находится
Сегодня в селе Холодная Балка Одесского района состоялось освящение нового женского монастыря Одесской епархии в честь иконы Божией Матери Целительница. Перед началом литургии состоялось Крестное шествие.
Об этом сообщили в Одесской епархии УПЦ.
Торжества в честь открытия женского монастыря начались с самого утра. В 08.30 состоялось Крестное шествие с иконами Божией Матери "Страсна", "Покрова", "Целетельница" и иконой преподобномученика Макария Каневского. В 09.00 утра началось совершение чина освящения Храма и впоследствии Божественной литургии, в которой приняли участие архиереи УПЦ во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом, игумении Серафимы с сестрами из разных женских обителей Одесчины. За Божественной Литургией была провозглашена заупокойная молитва за всех защитников, которые положили жизнь на защиту Родины.
Добавим, что почти год назад, 23 ноября 2022 года, Священный Синод УПЦ, рассмотрев рапорт митрополита Одесского и Измаильского Агафангела об открытии новой обители, принял решение создать в Одесской епархии женский монастырь в честь иконы Божией Матери. Настоятельницей новой обители назначена Игумен София.
Напомним, что в Одессу прибыла церковная делегация Украинской Православной Церкви (УПЦ) под руководством Блаженного Митрополита Киевского и всея Украины, УПЦ Онуфрия. Находясь в городе, глава УПЦ примет участие в важных событиях, в частности в церемонии освящения нового женского монастыря в Холодной Балке и возглавит богослужение в честь празднования Дня памяти святого Кукши Одесского.