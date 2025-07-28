На Одещині сталося перекидання вантажівки - ДТП

Вантажівка після ДТП. Фото: Національна поліція України

На автодорозі М-15 сполученням Одеса-Рені сталося перекидання вантажівки. Унаслідок аварії ускладнено рух транспорту, тому водіям радять обирати альтернативні маршрути.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Водій вантажного автомобіля "Volvo" на 61-му кілометрі автодороги М-15 не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працює група реагування патрульної поліції, яка забезпечує регулювання руху транспорту однією полосою.

"Просимо водіїв врахувати дану інформацію і по можливості обрати альтернативний шлях. Також вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою",— йдеться у повідомленні поліцейських.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загибель депутата у ДТП. А також про аварію за участю командира бригади "Лють".