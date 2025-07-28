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Главная Одесса На Одесчине перевернулся грузовик — что известно

На Одесчине перевернулся грузовик — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:20
В Одесской области произошло опрокидывание грузовика — ДТП
Грузовик после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

На автодороге М-15 сообщением Одесса-Рени перевернулся грузовик. В результате аварии затруднено движение транспорта, поэтому водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Водитель грузового автомобиля "Volvo" на 61-м километре автодороги М-15 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции, которая обеспечивает регулирование движения транспорта по одной полосе.

"Просим водителей учесть данную информацию и по возможности выбрать альтернативный путь. Также в очередной раз призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой", — говорится в сообщении полицейских.

Напомним, недавно мы писали о гибели депутата в ДТП. А также об аварии на дороге с участием командира бригады Лють".

ДТП Одесса дороги Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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