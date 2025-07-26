Затримання на Десантному в Одесі: чоловік застосував газ

Поліцейський з автоматом. Фото ілюстративне: Поліція охорони Одещини

В Одесі чоловік чіплявся до перехожих, а згодом влаштував скандал із правоохоронцями. Після словесних образ він розпилив газ у бік поліції. Його затримали та доставили до відділення.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в поліції охорони Одещини.

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В Одесі чоловік напав на поліцейських

За їхніми даними, інцидент стався на Десантному бульварі. Чоловік агресивно поводився на вулиці та чіплявся до перехожих, тому небайдужі громадяни викликали поліцію

Правоохоронці, прибувши на місце, виявили чоловіка без документів і з розсіченою губою. Медичної допомоги він не захотів, сказав, що живе поруч і дійде додому сам.

Та спокій тривав недовго — за кілька хвилин чоловік почав лаятися та зневажливо висловлюватися на адресу поліцейських. А потім дістав газовий балончик і розпилив його просто в обличчя правоохоронцям.

Хулігана затримали та доставили до відділку

Поліція миттєво зреагувала — чоловіка затримали та доставили до відділку. На нього склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення — дрібне хуліганство.

"Жодне порушення громадського порядку не залишається без відповіді. Ми реагуємо на кожен виклик", — підкреслили в управлінні поліції охорони Одеської області.

Нагадаємо, в Одесі чоловік напідпитку влаштував кривавий напад на знайомого. Також ми писали, що на Одещині п'яний водій загинув у ДТП, яку сам спричинив.