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Головна Одеса На Одещині п'яний водій загинув у ДТП — подробиці

На Одещині п'яний водій загинув у ДТП — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:28
Смертельна ДТП під Одесою: подробиці
Перевернута машина. Фото: Нацполіція

Під Одесою сталася смертельна ДТП: загинув водій, ще одного чоловіка госпіталізували. За кермом був нетверезий керманич.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Авто перекинулося в полі

За інформацією поліцейських, аварія сталася біля села Руська Слобідка. 38-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння керував автомобілем "ВАЗ", виїхав із ґрунтової дороги на поле й перекинувся.

У машині було ще двоє пасажирів — 23 та 43 років. Молодший не постраждав, а старшого з травмами доставили до лікарні. Водій загинув на місці.

Поліція відкрила справу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть. На місці працювала слідчо-оперативна група. Призначено низку експертиз, аби встановити всі деталі трагедії.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати дозволену швидкість, уважно стежити за дорожньою обстановкою та за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння.

Нагадаємо, ДБР розкрило подробиці смертельної аварії на Івано-Франківщині в якій загинув народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин. Також ми писали, що бігуни з Одеси потрапили в жахливу ДТП, повертаючись із Вознесенська

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область загибель
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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