Одеська спортсменка загинула в ДТП у Вознесенську

Поліція на місці ДТП. Фото ілюстративне: ГУНП

Бігуни з Одеси потрапили в жахливу ДТП, повертаючись із Вознесенська. На жаль, від отриманих травм одна спортсменка загинула в реанімації.

Про це повідомив приятель загиблої в соцмережах.

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Автомобіль, на якому спортсмени їхали до Одеси з Вознесенська Миколаївської області, потрапив у серйозну аварію. Унаслідок ДТП дівчину Анну в несвідомому стані доправили в лікарню. Лікарі боролися за її життя, однак під час реанімаційних заходів її серце, на жаль, зупинилося.

"З авто, в якому їхала Аня сталася ДТП. Після неї вона в непритомному стані потрапила в реанімацію і не пережила її",— каже товариш загиблої дівчини.

Наразі бігуни перебувають у Вознесенську, звідки була родом загибла. Про дату похорону повідомлять пізніше.

Відомо, що загибла дівчина виступала на змаганнях за клуб Вusofpain, який брав участь у численних марафонах в Одесі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загибель найстаршого марафонця у світі. А також про чоловіка, який задавив собаку машиною і поїхав відпочивати.