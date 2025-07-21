Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесские спортсмены попали в ДТП с летальным исходом

Одесские спортсмены попали в ДТП с летальным исходом

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:47
Одесская спортсменка погибла в ДТП в Вознесенске
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное: ГУНП

Бегуны из Одессы попали в ужасное ДТП, возвращаясь из Вознесенска. К сожалению, от полученных травм одна спортсменка погибла в реанимации.

Об этом сообщил приятель погибшей в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Смертельное ДТП

Автомобиль, на котором спортсмены ехали в Одессу из Вознесенска Николаевской области, попал в серьезную аварию. В результате ДТП девушка Анна была в бессознательном состоянии доставлена в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, однако во время реанимационных мероприятий ее сердце, к сожалению, остановилось.

"С авто, в котором ехала Аня, произошло ДТП. После него она в бессознательном состоянии попала в реанимацию и не пережила ее", — говорит товарищ погибшей девушки.

Сейчас бегуны находятся в Вознесенске, откуда была родом погибшая. О дате похорон сообщат позднее.

Известно, что погибшая девушка выступала на соревнованиях за клуб Вusofpain, который участвовал в многочисленных марафонах в Одессе.

Напомним, недавно мы писали о гибели самого старшего марафонца в мире. А также о мужчине, который задавил собаку машиной и поехал отдыхать.

ДТП Одесса дороги Николаевская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации