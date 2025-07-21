Одесская спортсменка погибла в ДТП в Вознесенске

Одесские спортсмены попали в ДТП с летальным исходом
Бегуны из Одессы попали в ужасное ДТП, возвращаясь из Вознесенска. К сожалению, от полученных травм одна спортсменка погибла в реанимации.
Об этом сообщил приятель погибшей в соцсетях.
Смертельное ДТП
Автомобиль, на котором спортсмены ехали в Одессу из Вознесенска Николаевской области, попал в серьезную аварию. В результате ДТП девушка Анна была в бессознательном состоянии доставлена в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, однако во время реанимационных мероприятий ее сердце, к сожалению, остановилось.
"С авто, в котором ехала Аня, произошло ДТП. После него она в бессознательном состоянии попала в реанимацию и не пережила ее", — говорит товарищ погибшей девушки.
Сейчас бегуны находятся в Вознесенске, откуда была родом погибшая. О дате похорон сообщат позднее.
Известно, что погибшая девушка выступала на соревнованиях за клуб Вusofpain, который участвовал в многочисленных марафонах в Одессе.
Напомним, недавно мы писали о гибели самого старшего марафонца в мире. А также о мужчине, который задавил собаку машиной и поехал отдыхать.
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