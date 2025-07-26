Смертельное ДТП под Одессой: подробности

Перевернутая машина. Фото: Нацполиция

Под Одессой произошло смертельное ДТП: погиб мужчина, еще одного мужчину госпитализировали. За рулем был нетрезвый водитель.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Авто перевернулось в поле

По информации полицейских, авария произошла возле села Русская Слободка. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем "ВАЗ", выехал с грунтовой дороги на поле и перевернулся.

В машине было еще двое пассажиров — 23 и 43 лет. Младший не пострадал, а старшего с травмами доставили в больницу. Водитель погиб на месте.

Полиция открыла дело

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть. На месте работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить все детали трагедии.

Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать разрешенную скорость, внимательно следить за дорожной обстановкой и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в состоянии опьянения.

Напомним, ГБР раскрыло подробности смертельной аварии на Ивано-Франковщине в которой погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин. Также мы писали, что бегуны из Одессы попали в ужасное ДТП, возвращаясь из Вознесенска