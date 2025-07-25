Замах на вбивство через ревнощі в Одесі

В Одесі затримали нападника на знайомого через ревнощі. Фото: Нацполіція

В Одесі чоловік напідпитку влаштував кривавий напад на знайомого. Він приревнував його до дружини та кілька разів ударив ножем. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Напав з ножем через ревнощі

За інформацією поліцейських, кривава драма розігралася в Київському районі Одеси. Там 55-річний чоловік повернувся додому з дружиною після застілля, заснув, а прокинувшись — побачив поряд із жінкою їхнього 57-річного спільного знайомого. Ревнощі взяли гору: чоловік схопив ножа на кухні й кілька разів ударив гостя у живіт.

Пораненого в тяжкому стані доставили до лікарні. Медики повідомили про інцидент поліцію. Правоохоронці швидко встановили місцеперебування нападника та затримали його. Під час обшуку в квартирі вилучили ніж, який направили на експертизу.

Яке покарання за напад з ножем

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру. За рішенням суду чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, ми писали про напад на журналіста в одеському суді. Також ми писали, що в Одесі військовий здійснив розбійний напад на чоловіка, з яким випивав.