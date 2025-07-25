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Главная Одесса Удар ножом из-за ревности — одессит порезал гостя жены

Удар ножом из-за ревности — одессит порезал гостя жены

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 14:18
Покушение на убийство из-за ревности в Одессе
В Одессе задержали нападавшего на знакомого из-за ревности. Фото: Нацполиция

В Одессе выпивший мужчина устроил кровавое нападение на знакомого. Он приревновал его к жене и несколько раз ударил ножом. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Напал с ножом из-за ревности

По информации полицейских, кровавая драма разыгралась в Киевском районе Одессы. Там 55-летний мужчина вернулся домой с женой после застолья, заснул, а проснувшись — увидел рядом с женщиной их 57-летнего общего знакомого. Ревность взяла верх: мужчина схватил нож на кухне и несколько раз ударил гостя в живот.

Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики сообщили об инциденте в полицию. Правоохранители быстро установили местонахождение нападавшего и задержали его. Во время обыска в квартире изъяли нож, который направили на экспертизу.

Какое наказание за нападение с ножом

Следователи собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении. По решению суда мужчину взяли под стражу. Ему инкриминируют покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, мы писали о нападении на журналиста в одесском суде. Также мы писали, что в Одессе военный совершил разбойное нападение на мужчину, с которым выпивал.

Одесса нападение поножовщина Одесская область Новости Одессы ранение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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