Задержание на Десантном в Одессе: мужчина применил газ

Полицейский с автоматом. Фото иллюстративное: Полиция охраны Одесской области

В Одессе мужчина приставал к прохожим, а затем устроил скандал с правоохранителями. После словесных оскорблений он распылил газ в сторону полиции. Его задержали и доставили в участок.

Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в полиции охраны Одесской области.

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В Одессе мужчина напал на полицейских

По их данным, инцидент произошел на Десантном бульваре. Мужчина агрессивно вел себя на улице и приставал к прохожим, поэтому неравнодушные граждане вызвали полицию

Правоохранители, прибыв на место, обнаружили мужчину без документов и с рассеченной губой. Медицинской помощи он не захотел, сказал, что живет рядом и дойдет домой сам.

Но спокойствие длилось недолго — через несколько минут мужчина начал ругаться и пренебрежительно высказываться в адрес полицейских. А потом достал газовый баллончик и распылил его прямо в лицо правоохранителям.

Хулигана задержали и доставили в участок

Полиция мгновенно среагировала — мужчину задержали и доставили в участок. На него составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об админправонарушениях — мелкое хулиганство.

"Ни одно нарушение общественного порядка не остается без ответа. Мы реагируем на каждый вызов", — подчеркнули в управлении полиции охраны Одесской области.

Напомним, в Одессе выпивший мужчина устроил кровавое нападение на знакомого. Также мы писали, что в Одесской области пьяный водитель погиб в ДТП, которое сам спровоцировал.