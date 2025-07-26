Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зухвалий грабіж на Одещині — жінка залишилась без телефону

Зухвалий грабіж на Одещині — жінка залишилась без телефону

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 12:50
Пограбування жінки на Одещині — підозрюваного затримали
Поліцейська оформлює протокол. Фото ілюстративне: нацполіція

На Одещині чоловік посеред дня вихопив телефон у жінки просто біля багатоповерхівки. Поліцейські швидко знайшли зловмисника. Йому вже оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Пограбування у Чорноморську

За інформацією поліції, інцидент стався у Чорноморську вдень. 50-річна жінка сиділа на лавці біля свого будинку й дивилася щось у телефоні, коли до неї підбіг невідомий та вихопив з рук гаджет вартістю майже 10 тисяч гривень. Після цього він утік.

Потерпіла одразу звернулася до поліції. Правоохоронці відреагували оперативно — вже за кілька годин з’ясували, хто вчинив злочин. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

"Затриманий зізнався у грабежі. Він пояснив, що мав фінансові труднощі та хотів продати телефон", — повідомили в поліції.

У чоловіка вилучили викрадений гаджет.

Яке покарання за пограбування

Йому оголосили підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд за клопотанням слідчих відправив підозрюваного під варту. За такі дії йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, в Одесі чоловік напідпитку влаштував кривавий напад на знайомого. Також ми писали, що на Одещині затримали військовослужбовця, який передавав ФСБ точні дані про навчальні полігони

Одеса крадіжка грабіж пограбування Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації