Пограбування жінки на Одещині — підозрюваного затримали

Поліцейська оформлює протокол. Фото ілюстративне: нацполіція

На Одещині чоловік посеред дня вихопив телефон у жінки просто біля багатоповерхівки. Поліцейські швидко знайшли зловмисника. Йому вже оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід.

Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Пограбування у Чорноморську

За інформацією поліції, інцидент стався у Чорноморську вдень. 50-річна жінка сиділа на лавці біля свого будинку й дивилася щось у телефоні, коли до неї підбіг невідомий та вихопив з рук гаджет вартістю майже 10 тисяч гривень. Після цього він утік.

Потерпіла одразу звернулася до поліції. Правоохоронці відреагували оперативно — вже за кілька годин з’ясували, хто вчинив злочин. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

"Затриманий зізнався у грабежі. Він пояснив, що мав фінансові труднощі та хотів продати телефон", — повідомили в поліції.

У чоловіка вилучили викрадений гаджет.

Яке покарання за пограбування

Йому оголосили підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд за клопотанням слідчих відправив підозрюваного під варту. За такі дії йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, в Одесі чоловік напідпитку влаштував кривавий напад на знайомого. Також ми писали, що на Одещині затримали військовослужбовця, який передавав ФСБ точні дані про навчальні полігони.